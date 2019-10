Vind et rigtigt actionbrag

Sylvester Stallone er tilbage i rollen som sikkerhedseksperten Ray Breslin i den nye, tredje Escape Plan-film Foto: Nordisk Film

Konkurrence Ballerup Bladet udlodder to eksemplarer af den tredje film i actionserien 'Escape Plan'.

Af Mia Thomsen

Tredje film i actionserien Escape Plan er landet og Sylvester Stallone fortsætter i rollen som sikkerhedseksperten Ray Breslin, der er den ubestridte udbryderkonge.

Filmen udfolder sig i samme hæsblæsende stil som de foregående, hvor Breslin igen har slået sig sammen med sine kompagnoner Hush og DeRosa, i deres hidtil største udfordring, der udvikler sig til at blive personlig for Breslin.

Datteren af direktøren for Hongkongs største tech-virksomhed forsvinder i noget, der ligner en typisk kidnapning. Men da Ray Breslin og hans hold går dybere ind i sagen, finder de ud af, at kidnapperen er den sindsforstyrrede søn af Breslins tidligere forretningspartner, og at han også har kidnappet kvinden i Breslins liv og holder hende fanget i et kæmpe fængsel kendt under navnet Djævelens Station.

For at vinde en film, skal man svare rigtigt på ugens spørgsmål:

Hvad hed helten i Stallones actionbraq fra 1982 – ‘First Blood?

Send dit svar samt navn og adresse på mail til: vind@ballerupbladet.dk. Sidste frist for at deltage er mandag den 21. oktober klokken 12. Vi trækker to vindere, som får direkte besked på mail – og efterfølgende selv skal afhente filmen på redaktionen i Ballerup.