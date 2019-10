Fem gode gave idéer til én, du holder af

SPONSORERET INDHOLD: Det kan sommetider være svært at finde på en god gave, der både er personlig, velovervejet og inden for dit budget. Derfor har vi i det følgende samlet fem gode gave idéer, der både kan gives til ham eller hende, og som passer til enhver lejlighed. Læs med og find inspiration til dette års julegave, eller den fødselsdag, der ligger lige rundt om hjørnet.

Af SPONSORERET INDHOLD

En flot plakat

En flot plakat eller fine wallstickers, er en god og personlig gave, fordi du kan udvælge en plakat, du ved, der passer til den, der skal fejres. Det viser omtanke at give en plakat eller wallsticker, der afspejler ham eller hende, den gives til. Skal du for eksempel finde en gave til en ven, der er rejselysten og elsker at tage på eventyr, kan du give ham eller hende en plakat med en flot wallsticker verdenskort.

Et brætspil I kan spille sammen

De fleste holder af at spille, og derfor kan et brætspil være en rigtig fin gave at give. Brætspillet kan tages frem næste gang I skal tilbringe tid sammen, og er generelt en gave, som kan være anledning til mange hyggelige aftener med god mad og spil.

En koncertoplevelse

En af de bedste gaver, du kan give, er oplevelser. Find en kunstner, som I begge er vilde med, og invitér den du holder af med til koncert. Det kan ende med at være en oplevelse, som I husker i mange år frem, og kan snakke om længe. Generelt er denne typer gaver altid utrolig personlige, fordi du viser, at du gerne vil tilbringe tid med personen og ønsker at have en helt speciel oplevelse sammen.

Fint brugskunst

De fleste holder af at dekorere deres hjem, og derfor kan brugskunst være en fin og anderledes gave. Med brugskunst, er der ofte tale om et helt unik stykke keramik eller kunst, som ingen andre har. Netop derfor vil en sådan gave fremstå som noget ganske specielt for den, du giver den til.

Et madlavningskursus, I kan tage til sammen

Forskellige typer madlavningskurser, er en fantastisk gave, fordi det kan give jer en sjov og anderledes oplevelse sammen. Der findes mange forskellige slags madkurser, og synes I, det er for kedeligt med traditionel madlavning, kan I i stedet – for eksempel – tage på flødebollekursus eller lære, hvordan man laver fyldte chokolader. Generelt kan det være en fantastisk god gave at give et form for kursus, hvor I skal lære noget nyt sammen. Det er både en sjov og personlig gave at give en oplevelse, som I ellers ikke vil have haft sammen. Udover madlavningskurser, kan du også overveje at give keramik- eller glaspusterkursus. Dette er en særlig god gave, fordi i vil kunne beholde det i laver til kurset, og I derfor altid har noget, der vil minde jer om jeres dag sammen.