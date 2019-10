Plads til bier i vejkanten

Transportminister Benny Engelbrecht (tv) sår blomsterfrø ved motorvejen i selskab med biolog Christina Steenbeck fa Vejdirektoratet og Thomas Møller fra Natur-Byg. Foto: privatfoto

Grønt Transportminister Benny Engelbrecht tog onsdag refleksvesten på og såede frø ved en motorvejsudfletning i Ballerup. Målet var at plante et bed til bier i vejkanten.

Af Ulrich Wolf

Bilisterne ved motorvejsudfletningen i krydset mellem Frederikssundsmotorvejen og Motorring 4 lige ved Ballerup, fik et lidt specielt syn onsdag formiddag, hvis de nåede at se det.

Her gik transportminister Benny Engelbrecht (A) og en række medarbejdere fra Vejdirektoratet rundt med frø, som de smed i den brune jord på et lille naturstykke mellem asfalten.

Formålet var at øge biodiversiteten med flere blomster langs vejkanterne i Danmark for dermed på længere sigt, at skabe flere områder med plads til bier og blomster. Det skal styrke økosystemet, ikke mindst i forhold til bierne, der er pressede, fordi der bliver færre områder med planter og vilde blomster.

Det første forsøg fandt altså sted på 3000 kvadratmeter natur midt i en motorvejsudfletning ved Ballerup denne onsdag.

Projektet passer godt til Ballerup, der i forvejen har været i gang med nøjagtig samme indsats flere andre steder i kommunen.

Større diversitet

Vejdirektoratet sår blandt andet farvede kornblomster, valmuer, trævlekroner, blåklokker og meget passende, tjærenelliker for at skabe et blomsterbed til bier.

”Det er vores forhåbning, at vi til foråret vil møde et blomsterbed, der myldrer af liv. Erfaringer fra tidligere forsøg på Københavns Universitet viser i hvert fald, at en øget diversitet i floraen meget hurtigt medfører en større artsdiversitet hos insekter i lokalområdet. Vi håber at se samme effekt her,” siger biolog Christina Steenbeck fra Vejdirektoratet.

For transportministeren gav det god mening at tage tid ud af kalenderen for at så plantefrø.

”Vi er i gang med en grøn omstilling af hele transportsektoren, og hvis vi skal have et økosystem i balance er det vigtigt, at bier og andre insekter kan trives og leve. På den baggrund synes jeg, det er et spændende forsøg, Vejdirektoratet er gået i gang med. Det er ganske vist i meget beskeden skala i første omgang, men forhåbentlig kan det blive en port til noget større,” siger transportminister Benny Engelbrecht.

Til foråret, når planterne er spiret frem,vil Vejdirektoratet undersøge bestanden af insekter og bier på stedet og se, om dagens indsats har givet gevinst.

I de kommende måneder vil Vejdirektoratet i øvrigt foretage en nærmere analyse af det overordnede vejnet for at finde andre græsrabatter, hvor man kan så vilde blomster med plads til summende liv.