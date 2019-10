Klassen kom med på duejagt

Jæger Nikolaj Hjort og hans labrador Vega viste børnene, hvordan duejagt foregår. Foto: Kaj Bonne

Natur En 5. klasse kom med jægeren Nikolaj Hjort på duejagt og skulle efterfølgende selv tilberede duerne og smage kødet.

Af Mia Thomsen

Klokken er ni mandag morgen, og på en mark i nærheden af Pederstrup sidder en 5. klasse fra Baltorpskolen og holder øje med himlen.

De kigger efter duer, nærmere bestemt ringduer, eller skovduer, som jægerne kalder dem. De er nemlig på jagt.

Lidt tidligere samme morgen mødtes de med naturvejleder Camilla Lindberg fra Skoletjenesten Pederstrup, som har taget dem med op til marken. Her tager en jæger i camouflagetøj imod dem.

Jægeren hedder Nikolaj Hjort og er til daglig lærer på Måløvhøj Skole, men i dag er han her, fordi han er jæger i sin fritid og har sagt ja til at dele den oplevelse med nogle af Ballerups skoleklasser. Han har vist dem skjulet, hvor han vil sidde og vente på duerne, og lokkeduerne af plastic, der skal lokke dem ned til marken. De har også mødt Vega, Nikolajs labrador, der fik lov at vise sine evner som jagthund ved at finde og hente en i forvejen nedlagt due i det høje græs.

Kan han ramme?

Nu har klassen sat sig til rette på sikker afstand i udkanten af marken, hvor de har godt udsyn til jægerens skjul.

Hver gang en fugl flyver over himlen, bliver der peget og diskuteret, om det nu er en ringdue, og om den mon er tæt nok på, til at jægeren vil forsøge at ramme den. Flere duer flyver forbi, men de er for højt oppe. Vil det mon lykkes?

Endelig sætter en due farten ned og nærmer sig jorden, hvor lokkeduerne står og ser ud som om de spiser. Et skud lyder, og duen falder til jorden. Eleverne er hurtigt på benene og bevæger sig ud på marken for at se fangsten.

Nogle af dem var fra starten lidt nervøse for, hvordan det ville være at se jagten og hvor højt skuddet ville lyde, men nu fylder spændingen ved oplevelsen og nysgerrigheden mere.

Dyr bliver til mad

Tilbage i Pederstrup ser klassen nærmere på duerne, og jægeren åbner én af dem, så eleverne kan se, hvad der er indeni. Nogle synes det er lidt ulækkert, men vil alligevel gerne se med, for det er også lidt spændende.

Bagefter plukker eleverne fjerene af fuglene og skærer brystkødet fra, som bliver tilberedt på små gasblus på stedet.

Flere af dem er skeptiske overfor at skulle smage, men Nikolaj forklarer, at alt kød – også det fra supermarkedet – jo har været levende dyr ligesom duen, før det blev til mad. Og da eleverne først har smagt, bliver der kamp om smagsprøverne, for kødet er virkelig lækkert.

”Det er en fantastisk mulighed for at give eleverne et indblik i, hvor mad kommer fra, og samtidig give dem helt særlig oplevelse, som de fleste ellers ikke har mulighed for”, forklarer naturvejleder Camilla Lindberg.

Om eftermiddagen tager klassen hjemad mod skolen igen efter en dag fyldt med nye oplevelser og indtryk.

I alt syv klasser fra mellemtrinnet deltager i jagtforløbet, som Skoletjenesten Pederstrup står bag som et af fire nye læringsforløb, der indgår i Ballerup Børnekulturfestival med temaet ’Jagten og Skoven’.