Pigernes dag i naturvidenskabens tegn

Atea i Ballerup havde inviteret til ’Girls Day in Science’, hvor grundskolepiger fra blandt andet Skovlunde fik et indblik i karrieremulighederne indenfor it. Foto: privatfoto

Videnskab Forrige onsdag blev der landet over fejret ’Girls’ Day in Science’ - en landsdækkende kampagne, der skal inspirere unge piger til at vælge en it-uddannelse. Atea i Ballerup var med.

Af Mia Thomsen

5o piger var onsdag i sidste uge på besøg hos it-virksomheden Atea i Ballerup. De deltog i den landsdækkende ’Girls Day in Science’, som skal få pigernes øjne op for de mange jobmuligheder der findes indenfor it.

Pigerne har afsat en hel skoledag til at få et indblik i, hvordan det er at arbejde i en stor it-virksomhed som Atea. Kvinder er underrepræsenterede inden for it og derfor har virksomheder og uddannelsesinstitutioner stablet ’Girls Day in Science’ på benene for at få inspirere unge piger til at vælge en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse.

”Vi er taget herhen i dag for at inspirere pigerne og vise de mange jobmuligheder inden for it,” siger Laura Mandrup, der er lærer på Skovlunde Skole.

Rundtur hos kvindelige ansatte

Besøget begynder med en generel snak om, hvad it egentlig er for en størrelse. Annette Otto, der er HR-direktør i Atea, spørger pigerne om, hvor de stifter bekendtskab med it i deres dagligdag. Eleverne svarer ihærdigt ”i skolen”, ”på sygehuset”, ”derhjemme”. Annette Otto nikker bekræftende, og fortæller, at it er blevet til en grundsøjle for at få samfundet til at fungere.

Efter introduktionen får pigerne en rundvisning, hvor de møder de kvindelige ansatte i Atea. Blandt andet gør det holdt ved Julie Engholm, der er it-supporter hos Atea. Pigerne lytter med livlig interesse og spørger om, hvad det bedste er ved at arbejde med it.

”Selvom jeg arbejder med it, handler det også om hjælpe mennesker”, fortæller Julie Engholm.

De mange former for it overrasker pigerne, som dagen igennem får en større forståelse for it, og at det er meget andet end at kode.

”Det er spændende at høre om, hvordan man kan arbejde med it, og hvordan andre arbejder med it. Jeg er blevet meget klogere i dag”, fortæller Sara Juul Jensen, som går i 7.c på Skovlunde Skole.