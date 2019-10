BSF-kvinder led nederlag mod tophold

Fodbold Det blev heller ikke til sejr i denne runde af Gjensidige Kvindeliga, da Ballerup-Skovlunde var på besøg hos Fortuna Hjørring. Et nederlag på 0-4 fastholder BSF i bunden.

Af Nanna Wincentz Ludvig

Efter små ti minutter tilspillede BSF sig sin første chance, da Kristrun Antonsdottir headede et indlæg fra Cecilie Larsen forbi mål.

I den anden ende havde Fortuna Hjørrings Caroline Møller mere held med sin afslutning, som sneg sig forbi Naja Bahrensceer til stillingen 1-0 til hjemmeholdet.

BSF lod sig ikke slå ud af at komme bagud fortsatte med at forsøge at få deres spil over på vendelboernes banehalvdel og tilspille sig enkelte chancer.

35 minutter inde i kampen begik Isabell Nederby straffespark på Fortunas Caroline Møller i feltet. Caroline tog selv straffesparket og gjorde sig til dobbelt målscorer, selv om Naja Bahrenscheer hoppede til den rigtige side.

Stillingen 0-2 holdt frem til pausen uden nogen større chancer til holdene.

Selv om BSF var nede med to mål, viste de fortsat lysten til at tage chancer og få reduceret. Men Fortuna tilspillede sig flere chancer, som enten gik forbi mål eller blev reddet.

Da kampen rundede en time var der mere skarphed i et af Fortunas angreb, og værternes Agnete Nielsen forøgede til 3-0, da hun fik en aflevering tæt inde foran mål.

BSF fortsatte med at forsøge at spille sig til afslutninger. Fem minutter efter målet forsøgte Lærke Tingleff sig med et langskud mod mål, og kort tid efter havde Sarah Jankovska en mulighed i feltet. Begge gange afviste Fortunas målmand.

Det var også Sarah Jankovska, der stod for BSFs sidste større chance i opgøret med få minutter igen, som Fortunas Freja Thisgaard sprang op og fik fingerspidserne på.

I stedet for en reducering blev det til 4-0 i overtiden, da Signe Carstens fik bolden i mål på et langskud efter et hjørnespark.

Til trods for nederlaget, er der stadig en chance for at komme i ligaens slutspil, hvilket dog vil kræve point i samtlige af de resterende kampe.

Næste kamp i Gjensidige Kvindeliga er hjemme mod Odense Q lørdag 26. oktober, klokken 13.