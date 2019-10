Hjælp til kræftsyg dreng eksploderer

Viktor Greve Koch (forrest), Marcus (i midten) og deres venner i gang med at aflevere pant. Pengene går til Marcus’ behandling og siden har pantindsamlingen bredt sig til hele landet.

Den 13-årige Marcus fik i sommer konstateret en alvorlig hjernetumor på en ferie. Behandlingen skal foretages i USA og koster millioner. Siden er hjælpen strømmet ind, blandt andet fra klassekammeraten Viktor, der har fået store dele af landet til at donere pant til Marcus’ behandling.

Af Ulrich Wolf

En tragisk sag fra Ballerup om alvorlig sygdom har vist, at næstekærlighed og hjælp via sociale medier kan skabe mirakler på kort tid.

Den 13-årige Marcus Madsen fra Ballerup var i sommer på ferie med sin familie, da han blev alvorligt syg. Det viste sig, at han havde en alvorlig hjernetumor, og efter akut indlæggelse i Spanien fik han diagnosen DIPG, en meget sjælden sygdom, der kun rammer tre danskere om året.

Marcus blev overført til Rigshospitalet og siden har familiens liv været vendt helt op og ned.

Sygdommen er så sjælden, at der ikke er nogen behandling i Danmark, udover 30 strålebehandlinger, og derfor skal Marcus behandles i USA.

Hjælp strømmer ind

Familien har fået støtte fra Region Hovedstaden til turen og indledende behandling, men yderligere behandling og helbredelse kan løbe op i flere millioner kroner og derfor tog Marcus forældre initiativ til at oprette en gruppe på facebook torsdag den 10. oktober, hvor de fortalte om den tragiske historie.

Gruppen hedder ’Kampen mod hjernetumor’ og beskriver, hvordan sygdommen udviklede sig og hvordan familien nu kæmper for at samle penge ind til den dyre behandling.

Siden er hjælpen strømmet ind, og på nuværende tidspunkt er der samlet mere end to millioner kroner ind, hvilket formentlig er nok til at Marcus og hans far Søren kan tage til USA og begynde behandlingen.

Siden opslaget har flere medier omtalt såvel sagen som den store hjælp, der strømmer ind fra nær og fjern, og Marcus’ far Søren Høj Madsen har gentagne gange udtrykt stor glæde over den velvilje, der er blevet vist.

Både han, Marcus og resten af familien er overvældet over hjælpen og håber, at man nu kan komme af sted til USA hurtigst muligt for at få begyndt behandlingen.

Samler pant

Udover at donere penge direkte til behandlingen har Marcus’ klassekammerat Viktor taget et utraditionelt skridt for at være med til at redde sin vens liv. Han har stablet en pantindsamling på benene, hvor alle kan donere deres pantpenge direkte til Marcus behandling.

Siden lørdag har pantindsamlingen fået støtte fra hele landet, så der nu er over 100 indsamlingssteder og facebookgruppen ’Pant til Marcus’ har mere end 3100 medlemmer. En støtte, der overvælder Viktors mor, der er med i organiseringen af indsamlingen.

”Vi er helt overvældede over den støtte, vi har fået fra hele landet. Det begyndte med, at klassen fik at vide, at Marcus ikke begyndte i skole, fordi han var blevet syg. Vi vidste ikke rigtig, hvad det handlede om, men efterhånden fik vi mere at vide om, hvor alvorligt det var. Vi donerede 500 kroner, men sad så og snakkede om, hvad vi ellers kunne gøre. Så kom Viktor på ideen med pant,” siger Viktors mor, Kirstine Greve Koch.

Viktors klasse havde før lavet noget lignende i forbindelse med en fodboldtur til Prag og derfra kom ideen.

Det er helt vildt

”Lørdag begyndte vi indsamlingen og vi havde egentlig troet, at det skulle rettes mod folk i lokalområdet. Men siden er det eksploderet. Det er helt overvældende,” siger Kirstine Greve Koch, som i disse dage er fuldtidsbeskæftiget med pantindsamlingen.

”Vi havde egentlig en række planer i efterårsferien, men nu handler det om at få samlet penge ind, så Marcus kan få sin behandling. Så betyder det andet ærligt talt ikke så meget. Det sætter i den grad tingene i perspektiv,” siger Kirstine Greve Koch.

Mandag morgen er der kommet omkring 250.000 kroner ind i pant og pengene ruller fortsat ind.

Blandt andet kom der hele 37.586 kroner i kassen ved Måløv Boldklubs ’Super Lørdag Special’ i weekenden, som var dedikeret til Marcus og fik kæmpe opbakning – også fra naboklubber, der opfordrede deres medlemmer til at deltage i arrangementet.

Man kan læse mere om sagen på facebook/kampen mod hjernetumor.