Tyrkisk kulturhus tager form

Byggeriet af det nye tyrkiske kulturhus og moske er i fuld gang på hjørnet af Bispevangen og Vestbuen. Efter planen skal det stå klar til indflytning 1. april 2020.

Efter flere års planlægning er opførelsen af et tyrkisk kulturhus og moske i gang. På hjørnet af Bispevangen og Vestbuen er byggeriet ved at tage form.

Af Ulrich Wolf

Knap nok er gravemaskineerne og lastbilerne forsvundet fra Bispevangen, før de igen er kørt i stilling til et nyt byggeri.

Seniorboligerne er lige ved at være klar til indflytning og nu er nabogrunden ved at blive bebygget. Grunden blev købt af Tyrkisk Kulturforening med henblik på opførelsen af et kulturhus og moske og det byggeri er nu i gang.

Det har været en lang proces, men næstformanden for Tyrkisk Kulturforening i Ballerup, Ahmed Karakoc, glæder sig over, at byggeriet nu endelig er i gang.

Mange aktiviteter

”Vi er glade for endelig at komme i gang. Vores forening har over 300 medlemmer og dækker 8-900 mennesker i Ballerup og omegn. Der er flest tyrkere, men også folk fra andre nationaliteter. Vi har en række aktiviteter og vi arbejder også blandt de unge og forsøger at få unge, der er kommet ud på et skråplan ind i vores forening. Derfor vil der i det nye hus blive plads til en række aktiviteter for alle aldre,” siger Ahmed Karakoc.

Han fortæller, at foreningen havde begrænsede muligheder i de hidtidige lokaler i Jonstrup. Lokalerne var for små og nedslidte og derfor var det vigtigt, at foreningen fik et nyt hus med mere plads.

”Vi får 1000 etagemeter og 400 kvadratmeter kælder. Der bliver 500 kvadratmeter til aktiviteter og forsamlinger og 500 kvadratmeter til bedesal. Dertil kommer 80 kvadratmeter bolig til den imam, der bliver tilknyttet i de kommende fem år,” siger Ahmed Karakoc.

Han regner med at byggeriet vil være færdigt den 1. april 2020.

Plads til parkering

Et af de store stridspunkter op til byggeriet var, om der ville blive et stort parkeringskaos. Men det afviser næstformanden skulle blive aktuelt.

”Der vil blive indrettet 50 p-pladser og med plads til 20 yderligere. Desuden ligger huset så centralt, at rigtig mange bor i nærheden og kan gå eller cykle til huset. Så vi tror ikke, det vil blive et problem. Desuden vi der være p-vagter, der vil sørge for, at folk parkerer ordentligt. Så vi ser frem til at rykke ind,” siger Ahmed Karakoc.