Politi uge 42

Genrefoto Foto: www.politi.dk

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Mistænkelige typer i Smørum

Tirsdag den 15. oktober klokken 04.48 anmeldte en borger, at han netop havde skræmt to lyssky personer væk fra Smørumvang i Smørum. De to personer havde gået kigget nysgerrigt på flere biler omkring Tvillingevej, Hvedevej og Rugvej samt Kløvervej. Begge personer havde mørkt tøj på med hættetrøjer på og en sportstaske over skulderen, oplyser Nordsjællands Politi.

Indbrud i tre villaer i Skovlunde

Københavns Vestegns Politi har fået anmeldelser om flere villaindbrud i Skovlunde i denne uge. Det ene sket i perioden mandag den 14. oktober mellem klokken 07 og 21.15 på Fløjholmen. Her var et vindue brudt op, og diverse smykker samt kontanter var stjålet.

Det gik også ud over en villa på Tjørnevængeti tidsrummet fra tirsdag den 15. oktober klokken 08.30 til onsdag den 16. oktober klokken 07. Også her var et vindue brudt op, og diverse elektronik samt smykker var blandt andet stjålet.

Lørdag den 19. oktober mellem klokken 14.30 og 21.30 var der indbrud i en villa på Birkeengen. Et vindue var knust, og to computere var stjålet.

Spirituskørsel i Skovlunde

Lørdag den 19. oktober klokken 14.14 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om mulig spirituskørsel på Skovlunde Byvej i Skovlunde.

En vaks borger havde set en bilist køre usikkert, hvorfor politiet blev kontaktet. Patruljen fik standset bilisten – en 60-årig mand – og skønnede ham alkoholpåvirket. Han blev derfor sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkendte sigtelsen delvist.