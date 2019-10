Natteravnene går atter på vingerne

Tryghed Efter et stykke tids stilstand er Natteravnene igen i aktion. Grupperne i Skovlunde og Ballerup er slået sammen til en gruppe og vil nu gøre sig mere synlige i gadebilledet igen.

Af Ulrich Wolf

De karakteristiske gule jakker har ikke været så synlige i gadebilledet i Ballerup og Skovlunde i den seneste tid.

Men nu skal det være slut. Efter en stille periode for Natteravnene i kommunen, er der igen kommet liv i den populære og udbredte organisation, hvor frivillige vandrer rundt i aftentimerne for at hjælpe og støtte unge, eller for bare at være der, hvis nogen har brug for det.

Samtidig har de lokale natteravne-afdelinger i Skovlunde og Ballerup besluttet at slå sig sammen. Det skete ved en ekstraordinær generalforsamling den 30. september. Her besluttede man sig for at slå de to afdelinger sammen og samtidig gøre en indsats for igen at være synlig i gadebilledet.

På gaden igen

”Vi har haft en periode, hvor vi havde svært ved at få folk til, og samtidig var det svært at få de nuværende Natteravne til at gå rundt i området. Mange er kommet op i årene. De har stadig lysten til at deltage på mange planer, men det med at gå rundt, kniber det mere med. Men nu skal vi igen være mere synlige,” siger Willy Bærtelsen, sekretær i den nu sammenlagte afdeling, der fremover hedder Natteravnene Ballerup.

Meningen er, at den lokale gruppe vil være synlige ved Halloween i Måløv den 25. oktober og igen ved Halloween i Skovlunde den 1. november, hvor man vil gå med to hold i området.

”Det er vigtigt, at vi igen er synlige, og derfor vil vi være der ved de to arrangementer. Fremadrettet skal vi nu til at samle folk igen og få organiseret os, så vi kan forankre vores gruppe,” siger Willy Bærtelsen.

Gruppen vil fortsat både bruge Skovlunde Kulturhus og Hedeparken som deres udgangspunkter for vandringerne, der primært vil foregå om eftermiddagen.

Skal have nye til

”Det giver mest mening, at vi går om eftermiddagen, når de unge kommer hjem fra skole, og fritidsaktiviteter. Der sker ikke så meget om natten i området, så det er bedst, at vi er synlige, når de unge er ude,” siger Willy Bærtelsen.

Ifølge ham er det lykkedes at få kontakt til nogle nye voksne, men han efterlyser stadig yngre folk, i alderen 40-50 år, der selv har børn og unge i familien.

”Vi ved godt, at det er en gruppe, der har travlt, men det er også dem, som har børn i den aldersgruppe, er mere mobile og måske ved lidt mere om, hvad der rører sig og kender de unge. Derfor vil vi gerne have fat i dem, og når vi bliver mere synlige og viser os i gadebilledet og fortæller om, hvad vi gør, så tror jeg også på, at vi kan få folk til at melde sig til den gode sag,” siger Willy Bærtelsen.