Kagedronningen kommer på besøg

Den tidligere vinder af Den Store Bagedyst, Annemette Voss, fortæller om sine oplevelser med programmet og hvordan hendes liv ændrede sig efter at have været med.

Af Mia Thomsen

Tv-programmerne ‘Den Store Bagedyst’ er et kæmpe hit. Ottende sæson er netop gået i gang og foran tv-skærmene landet over sidder tusindvis af bageglade seere og følger de 10 deltagere, der hver uge kæmper med at få foldet butterdejen tilpas mange gange, tempereret chokoladen helt perfekt eller få glazen til at stå spejlblank.

Tirsdag den 29. oktober klokken 19-21 er der mulighed for at møde kagedronningen Annemette Voss, som tidligere har vundet Den Store Bagedyst. Annemette fortæller om sine oplevelser med Danmarks mest elskede bagekonkurrence, og hvordan det at blive mesterbager gav hendes liv en ny retning.

Det foregår på Ballerup Bibliotek, og billetter kan købes på biblioteket eller bib.ballerup.dk.