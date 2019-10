En rejse i tid og mad

Eleverne fra 8. klasse på Hedegårdsskolen får hjælp til madlavningen af eleverne fra Hotel- og Restaurantskolen. Foto: Bo Helsted

Skoletjenesten Pederstrup og Grantoftegaard har i efteråret inviteret skoleklasser til Kongens Jagtgilde. Blandt formidlerne var elever fra Hotel- og Restaurantskolen.

Af Redaktionen

Det er fodkoldt i Pederstrup, men solen skinner fra en efterårsblå himmel. Et mylder af hoveder med fløjlsbaretter og tørklæder samler sig mellem to lange rækker af bål.

Cirka en fjerdedel af de 100 hoveder tilhører elever fra Hotel- og Restaurantskolen, der udover historiske forklæder også er iført deres hvide kokketøj. Resten går i 8. klasse på Hedegårdsskolen.

”Vi skal på jagt på vores vildtbane i Hareskoven. Imens skal I, bønder i Ballerup, sammen med vor køgemester, tilberede mig et jagtgilde som er en sand fyrste værdig!”

Ordren kommer fra Frederik II, mens han peger på køgemesteren – hans personlige kok. De mange elever svare med et forsigtigt

”Javel, Deres majestæt!”

I renæssancen havde netop Frederik II og hans søn, Christian IV et jagthus i Ballerup. Når de var i byen fik bønderne travlt med at huse hans følge og levere mad og drikke til dem alle.

”Vi kommer tilbage når solen står højest på himlen,” brøler han og vender om på hælene med sin pibekrave og sit gevær.

Maddannelse på tværs

Eleverne fra de to skoler er en del af et læringsforløb i landsbyen Pederstrup. Temaet er maddannelse og madkultur, det vil sige hvor maden kommer fra, hvordan den tilberedes og måltider iscenesættes forskelligt over tid.

Derfor overvære eleverne, at en høne blive slagtet, og de høster selv grøntsager på Grantoftegaards marker med en landmand. Råvarerne er alle økologiske og så vidt muligt produceret af Grantoftegaard selv.

”Vi vil rigtig gerne komme hele vejen omkring et måltid, altså fra jord til bord, og med et lokalt islæt,” fortæller historiker Janus Clausen fra Skoletjenesten Pederstrup.

”Samtidig vil vi også gerne vise eleverne, at maden spejler vores tid og samfund. Opskrifter, råvare og måltider siger rigtig meget om for eksempel livsstil og klasseskel.”

På den måde passer forløbet til fagene madkundskab og historie uafhængigt af hinanden.

Fjerene fløj omkring, da eleverne skulle plukke de mange ænder, som skulle serveres til Kongens Jagtgilde.

Foto: Bo Helsted

Nye og gamle retter

Med opskrifter fra Danmarks første kogebog fra 1616 går de mange elever i gang med at tilberede næsten 50 forskellige retter.

”Retterne er jo ret tunge, fede og med mange krydderier,” understreger kok Jacob Kent fra Landkøkkenet.dk.

”Det ligner ikke rigtig noget, som vi ville lave i dag – og er slet ikke klimavenligt. Det er meget fremmed for eleverne at lave for eksempel ægost og høns i pommerrans. Men de går til den og er nysgerrige på det.”

Han står bag de tilrettede opskrifterne på dagen, men har også skabt en håndfuld nye opskrifter, som eleverne laver tilbage på skolen. Her har de masser af grøntsager fra markerne som de vigtigste råvare: Rødbeder, knoldselleri, kartofler, græskar, bladbeder og meget andet.

”Det er en stor kontrast til den kødfyldte og fede renæssancemad. At spise lokale grøntsager er klimavenligt og sundere,” fortæller kokken.

Skolesamarbejde

Tre gange vil elever fra Hotel- og Restaurantskolen i Valby tage del i Kongens Jagtgilde med 8. klasser fra Ballerup Kommune. Samarbejdet er kommet i stand efter, at erhvervsskolen blev tilknyttet som videnspartner på projektet og besøgte et testforløb i efter 2018.

For erhvervsskolen gælder det samme som for folkeskolerne: Eleverne skal have en fed oplevelse med at lave mad i det fri, få noget viden om hvor maden kommer fra og den historiske ramme.

”Det er virkelig fedt at se alle de her unge, som er i gang med en håndværksuddannelse, vise folkeskoleeleverne, hvad de kan og laver på deres uddannelse. De tager ansvar og det løfter alles deltagelse i aktiviteterne,” siger Janus Clausen.

Det er ikke tænkt som et forløb der skal fortælle om uddannelsesmuligheder for folkeskoleelever. Alligevel kan en af de deltagende lærere fra Hedegårdsskolen berette, at flere elever har talt om, hvordan det er at være i gang med grunduddannelsen på Hotel- og Restaurantskolen.

Og spørger man undervisere fra folkeskole, erhvervsskole og skoletjeneste, så kunne der godt være grundlag for lave noget lignende igen.

”Eleverne bliver udfordret på nogle områder de ikke normalt prøver. Vi forsøger at være ambitiøse på elevernes vegne, og det tror jeg de godt kan mærke og tager til sig,” afslutter Janus Clausen inden en elev skal have hjælp til at hælde luttendrank, som er en sød krydret vin, på flasker.

Madlavning på et helt andet plan end normalt i skolekøkkenet. Foto: Bo Helsted

Majestæten spiser

Majestæten er lidt forsinket denne dag, men det giver eleverne lidt luft til at få de sidste retter gjort færdigt. Bordet dækkes med hvide duge og de næsten 50 retter stilles frem.

Opvasken hober sig også op i det midlertidige køkken ved bålhuset bag Ryttergården. Og så ankommer Frederik II igen, tilbage fra sin jagt i Hareskoven. Med sig har han et ordentlig gevir fra en hjort han har nedlagt.

”Er der ikke nogen der skal skåle for os?” spørger kongen de mange bønder omkring bordet.

Der fnises en del, men hurtigt løftes glassene og der skåles højlydt. Mundskænken smager på kongens mad, imens fadene går rundt. De fleste er med på at smage på kogt lam i salvie, byggrød og stegt andebryst, mens nogen står over.

”Du der, sig noget pænt om Os,” befaler majestæten til en bonde.

Og så skal majestæten videre. Landet skal regeres fra nye steder. Og mens eleverne fra Hedegårdsskolen drager hjem, så smøger erhvervsskoleeleverne ærmerne op. Der er stadig opvasken tilbage.

Faktaboks: Om forløbet

Kongens Jagtgilde er et undervisningsforløb skabt af Skoletjenesten Pederstrup i samarbejde med det økologiske landbrug Grantoftegard og Hotel- og Restaurantskolen. Forløbet er en del af Ballerup Børnekulturfestival og støttet af Undervisningsministeriets ”Pulje til maddannelse i folkeskolen”.

Fotos: Bo Helsted