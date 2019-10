Kommunen æder mere og mere af Sømosen

Debat Ballerup Kommune tillader over 500 boliger ved DTU Campus - en kæmpe belastning for miljøet.

Af Carina Sciacca, Vingetoften 290, Herlev

Oprindeligt var det planlagt at bygge 300 boliger, men som om det ikke var nok for det naturskønne og fredede område ved Sømosen, er det nu besluttet at opføre 516 boliger på området.

Jeg har boet i området i mere end 22 år, og jeg har desværre været vidne til at se Ballerup Kommune æde sig ind på området gennem årene. Bid for bid.

Der er et frimærke af natur tilbage, som nu skal tilbygges med 516 boliger – det er helt katastrofalt for området og ikke mindst for naturen og dyrelivet i området.

Ballerup Kommunes grønne regnskab, som allerede har røde tal, må desuden få markant flere røde tal og stigning i kommunens CO2-udledning med det nye byggeri i Sømosen med 516 boliger og meget mere trafik i området.

Hvordan kan kommunalbestyrelsen forsvare kommunens grønne regnskab fremadrettet?

Overvejer Ballerup Kommune at begrænse byggeriet i højden, så man stadig kan få en ægte naturoplevelse, når man benytter området?

Hvordan kan vi i Herlev Kommune vide, at vandstanden ikke stiger i Sømosen med så enormt et byggeri? Vi er flere som allerede har haft vores hus oversvømmet.