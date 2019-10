Hvem skal være dyneløftere?

Debat I Ballerup Bladet den 15. oktober udtaler formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Hella H. Tiedemann, at kommunen for at stoppe vinterbeboelse ikke vil være ”dyneløftere” i kolonihaverne.

Af Knud Haugmark, Tidl. bestyrelsesmedlem Rønhøjgaard, Skelhøjvej 25 C, Lyngby

Det skal være op til foreningerne, mener hun, som om det er nemmere for bestyrelserne at løfte dynerne i kolonierne. (Side 4, sidste afsnit)

Hella Tiedemann sender sorteper videre. Effektiv håndhævelse af forbud imod vinterbeboelse i kolonihaverne er i praksis umulig.

Somme tider er bestyrelsesmedlemmer selv syndere, eller deres naboer eller venner. Antallet af vinterbeboere er fuldt tilstrækkeligt til at vælte bestyrelsen og selv overtage kontrollen, hvis det kom dertil. Nogle bestyrelsesmedlemmer, som prøver at tage kampen op bliver truet til tavshed af tatoverede bodybuildertyper.

Andre gange er husene så godt afspærret, at man slet ikke kan kontrollere dem. Bevisbyrden er umulig at løfte for bestyrelsen, hvis den skal bevise, at en beboer har boet i sit hus en længere periode om vinteren, medmindre man tager opstilling uden for havelågen i døgndrift.

Hvis kommunen med god ret vil sikre sig imod ulovlig beboelse, må den være så venlig at overtage håndhævelsen selv. Det er for nemt at tørre den umulige opgave af på tilfældige bestyrelsesmedlemmer, som ikke råder over midler til at løse opgaven.