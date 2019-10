Lokalpolitikernes strudsepolitik

Debat Kommunens ansvarlige politikere har en raffineret form for skrankepaveri – de ignorerer blot de borgerhenvendelser, der er besværlige, ubehagelige eller dyre.

Af Finn Eriksson, Møllemosen 89, Måløv

Men hvad og hvem tror de, de er? Og hvordan opfatter de os vælgere, der jo dybest set betaler deres løn? Vi lever ikke længere i år 1919 men i 2019, hvor vi borgere ikke blot vil stå med hatten i hånden og pænt finde os i at blive ignoreret.

Vi oplever en strudsepolitik, hvor man blot gemmer hovedet i busken med det fromme håb, ar kværulanterne derude har opgivet at få svar, når man igen trækker hovedet op.

Men kommunen skal svare – ikke blot af almindelig høflighed men også fordi kommunens egne regler foreskriver, at borgerhenvendelser skal besvares indenfor to uger, og vi taler selvfølgelig om seriøse, velunderbyggede henvendelser.

Ingen kan forlange, at politikerne er enige i sagen. Men det mindste de kan gøre er dog at svare. Denne skribent venter nu på anden og sjette måned på svar på henvendelser om vejproblemer samt et alvorligt forureningsproblem.

Er der mon nogle af Ballerup Bladets læsere, der har forslag til løsning af problemet?