Debat Per Mortensen skrev i Ballerup Bladet den 15. oktober, at servicebussen har været en succes.

Af Bodil Ringsmose, Pilehøjvej 22, Egebjerg, Ballerup

Den er jeg med på, men nu vil vi også gerne have den til Egebjerg. Så bliver det en større succes. Den behøver ikke at være gratis.

Nu er vores bus 42 nedlagt. Hvorfor mon det skal gå ud over os? At cityringen gør det lettere for mange andre mennesker at komme rundt, men sværere for os i Egebjerg. Vi er mange, der har fået langt til bussen til Ballerup. Det er jo der det hele foregår – rådhus, bibliotek, apotek, helsehus, læger. Ja, listen er lang.

Så derfor – giv os servicebus til Egebjerg.