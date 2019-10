Ikke en bagatel, men en katastrofe

Debat Jeg er forundret over at centerchef for By og Miljø i Ballerup, Steen Pedersen, kan udtale, at det er en bagatel om byggeriet i Skovlunde centrum bliver på tre eller fem etager.

Af Erik Andreasen, Brobyvej 24, Skovlunde

Jeg havde forventet, at en mand i den stilling var helt klar over, at der er en væsentlig forskel for områdets fremtoning efter hvor højt byggeri, der er.

Skovlunde har altid fremstået som åben by med forholdsvis lav bebyggelse. Det er det, som er grunden til, at vi er så glade for Skovlunde. Det må ikke ødelægges af politikere og embedsmænd, der sidder på Ballerup Rådhus og åbenbart ikke har forståelse for Skovlundes særkende.

Et tæt og højt byggeri i byens centrum vil forandre byens profil, så den kommer til at se ud, som mange andre triste forstæder.

Vi har allerede set, hvordan stationen nu har mistet sit udsyn på grund af for højt byggeri foran og den nye ’klods’ langs Bybuen er heller ikke nogen forskønnelse af byen.

I Skovlunde ønsker vi et nyt centerområde med åbne og lave byggerier som hoveddelen af den plan, som vandt arkitektkonkurrencen også indikerer.

Man kan undre sig over, at kommunen udskriver en arkitektkonkurrence og så ikke vil leve op til resultatet samt at man bliver ved med at overhøre borgernes meninger.