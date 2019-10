Politi uge 43

Genrefoto Foto: www.politi.dk

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Drenge tændte ild i butik

Mandag den 21. oktober klokken 11.47 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om en mindre brandstiftelse i et supermarked i Ballerup Centret. En medarbejder havde set to drenge sætte ild til en hylde i butikken, hvorfor politiet blev kontaktet. Medarbejderen fik selv slukket flammerne og ingen kom til skade. Begge drenge blev afhørt om hændelsen samt butikstyveri, idet de havde stjålet fra butikken. Deres forældre blev ligeledes kontaktet.

Butikstyveri i Ballerup

En politipatrulje rykkede mandag den 21. oktober klokken 16.07 ud til en anmeldelse om et butikstyveri i Ballerup Centeret. En butiksdetektiv havde tilbageholdt en 30-årig kvinde, idet hun havde stjålet falske øjenvipper fra et supermarked. Patruljen sigtede og anholdt hende for butikstyveri, som hun erkendte delvist.