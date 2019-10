Grund ved Bydammen solgt for 10,2 millioner

Det nye byggeri ved Bydammen kommer efter planen til at stå færdigt til oktober 2021 og allerede til april næste år begynder byggeriet af de i alt 77 boliger. Illustration: Danbolig.

Ballerup Kommune har solgt grunden ved Bydammen i Ballerup til et kommende boligbyggeri. Efter planen skal byggeriet af de i alt 77 boliger begynde 1. april.

Af Ulrich Wolf

Den 1. oktober overtog firmaet Pantheon A/S officielt den attraktive og centrale grund ved Bydammen i Ballerup for 10,2 millioner kroner. Meningen er, som de fleste nok har bemærket, at der skal bygges boliger på grunden.

Salget af boligerne er allerede gået i gang og efter planen skal byggeriet begynde den 1. april 2020.

”Vi forventer at gå i jorden den 1. april næste år. Det kræver blot, at halvdelen af boligerne er solgt til den tid. Hvis tidsplanen holder, så skulle Bydammen være klar til indflytning 1. oktober 2021, så det ser vi meget frem til,” siger Flemming Therkelsen, direktør i Pantheon. Han tilføjer, at der allerede nu er ganske stor interesse for boligerne.

Der skal i alt bygges 77 boliger, der spænder fra to-til fireværelses lejligheder på mellem 65 og 110 kvadratmeter. Dermed er de attraktive for flere grupper af beboere.

By i vækst

Pantheon bygger forskellige projekter over hele landet, men var ikke i tvivl, da de fik muligheden for at byde på Bydammen.

”Ballerup er en by i vækst og forandring og et attraktivt sted, hvor mange vil flytte til de kommende år. Samtidig er Bydammen en attraktiv grund, tæt på alting. Den kan stort set ikke ligge bedre i kommunen. Så det gjorde, at vi var klar til at investere i grunden, ”siger Flemming Therkelsen.

Der bliver etableret 43 p-pladser i kælderplan, der kan tilkøbes, når man køber en lejlighed. Samtidig vil der i sagens natur forsvinde en del p-pladser fra den meget brugte plads ved Lidl.

Plads til parkering

”Vi etablerer 43 private pladser og der bliver så 43 offentlige p-pladser tilbage. Vi ved, at der har været en del debat om p-pladserne i området, og derfor er Ballerup Kommune ved at etablere en række alternativer blandt andet ved det gamle posthus og andre pladser i området,” siger Flemming Therkelsen, som ser hele Ballerup bymidte som et spændende område i forandring.

Udover p-pladser til biler vil der også blive etableret halvanden cykelparkeringsplads pr. bolig i det kommende byggeri ved Bydammen.