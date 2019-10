Marcus-indsamling nåede målet – nu går turen til USA

Der er blevet indsamlet mere end fire millioner kroner til Marcus Madsen, så han kan komme til USA og få behandling for sin hjernetumor. Heldigvis har hospitalet i Miami allerede tid til at se ham på mandag den 4. november til forundersøgelse.

På blot 17 dage lykkedes det at indsamle de fire millioner kroner, som skal sørge for, at 13-årige Marcus kan få behandlet sin hjernetumor i USA.

Af Mia Thomsen

Mange har fulgt og støttet indsamlingen til 13-årige Marcus Madsen, der på grund af en sjælden kræftsygdom, må til USA for at få den rette behandling.

For lidt over to uger siden begyndte hans familie og venner indsamlingen af de fire millioner kroner, der skal gøre det muligt, og siden er støtten og idéerne strømmet ind fra hele landet.

Der er blevet indsamlet hundredetusindvis af pantflasker, der er blevet spillet støttefodboldkampe og støttebanko, holdt utallige auktioner med alverdens ting og sager, firmaer har støttet, forskellige kendte har støttet og der er tømt sparegrise i foreninger, klubber og børneværelser landet over.

I de lidt over to uger, indsamlingen har varet – indtil videre – har det nærmest været umuligt at holde overblik over de mange initiativer, som folk over hele landet har iværksat for at hjælpe Marcus og hans familie med at nå målet på fire millioner kroner.

Forundersøgelse i Miami i næste uge

Søndag aften rundede indsamlingen så de magiske fire millioner, og da familien samtidig netop har fået besked fra hospitalet i Miami om, at Marcus har fået tid til forundersøgelse allerede den 4. november, ser fremtiden lige nu noget lysere ud for familien.

Det var da også en meget rørt mor, Dorthe Buck Madsen, der søndag satte sig til tasterne og skrev til de over 30.000 medlemmer i facebookgruppen ’Kampen mod hjernetumor’, hvor indsamlingen har været organiseret:

”Det er så vildt at se alle de flotte initiativer, som er – og har været – i gang rundt omkring, og jeg må indrømme, at jeg som Marcus’ mor ofte har stortudet, når jeg har siddet med min mobil i hånden og fulgt med. Tænk at så mange mennesker vil gøre alt dette for at hjælpe vores kære Marcus – det er så ubeskriveligt rørende. Som forældre, men også som familie, er vi alle meget berørte og dybt taknemmelige – og vi ved slet ikke, hvordan vi skal takke jer. Med ord kan vi kun sige; af hjertet tak alle sammen! Kærlige hilsener fra mor Dorthe, far Søren, storebror Kasper, lillesøster Malou og – fra vores – men også jeres allesammens Marcus.”

Marcus rejse er kun lige begyndt

Efter nyheden om, at de fire millioner var nået, ramte facebookgruppen, har flere skrevet og spurgt, om indsamlingen så bliver stoppet nu. Men Marcus’ mor Dorthe forklarer på siden, at det fortsat er muligt at støtte indsamlingen, da indsamlingstilladelsen er gældende i et år.

”Det er vigtigt for os at fortælle, at indsamlingskontoen er en “låst” konto, og at de indsamlede midler kun kan anvendes til det ansøgte formål – og når formålet er opfyldt – eller hvis Marcus ikke klarer behandlingsforløbet (Vorherre forbyde det), så vil overskydende midler blive tildelt Børnecancerfonden. De indsamlede midler vil ikke tilfalde os som familie. En statsautoriseret revisor vil sikre, at dette overholdes,” skriver hun.

Hun fortæller også at gruppen fortsætter, så alle kan følge Marcus og hans behandlingsforløb – og dermed se hvad de indsamlede penge, bliver brugt til.

