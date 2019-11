Nydanske elever får bedre karakterer end forventet

Skoleleder på Hedegårdsskolen Henrik Rømer Nielsen viser ’sin’ skole frem til Mattias Tesfaye og Pernille Rosenkrantz-Theil. De to ministre besøgte skolen i forbindelse med en ny analyse, der viser, at Ballerup er gode til at løfte karakterniveauet for nydanske elever. Foto: Kaj Bonne.

Skole En ny analyse fra Udlændinge- og Integrations-ministeriet viser, at Ballerup er blandt de bedste i landet til at løfte nydanske elevers karakterniveau i folkeskolen. Mandag besøgte to ministre Hedegårdsskolen for få et kig ind i maskinrummet.

Af Ulrich Wolf

Ballerup Kommune er blandt de bedste i landet til at løfte karakterniveauet blandt de nydanske elever i folkeskolen.

En ny benchmarkanalyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet viser, at Ballerup Kommune har løftet karakterniveauet blandt nydanske elever i folkeskolens afgangsprøve til 5,7 i stedet for det forventede snit på 5,3.

Differencen på 0,3 gør Ballerup til den niendebedste i landet og har løftet kommunen fire pladser siden sidste måling.

En af de skoler, der har udmærket sig i den disciplin, er Hedegårdsskolen, der har forholdsvis mange nydanske elever, og derfor drog udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (A) og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (A) mandag i sidste uge ud på netop Hedegårdsskolen for at høre nærmere om skolens arbejde med eleverne.

”Jeg blev simpelthen så glad, da jeg besøgte skolen. Masser af glade børn og meget engagerede lærere. Ballerup Kommune er blandt de bedste i landet til at løfte elever med udenlandsk baggrund. Både lokale politikere, ansatte på skolerne og forældrene kan give sig selv et klap på skulderen,” siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (A) om besøget.

Et besøg, der har stor symbolsk betydning for skolen.

Fokus på faglighed

”Sådan et besøg betyder meget og er selvforstærkende på en måde, for det viser, at vores indsats betyder noget og bliver anerkendt. Men ellers gør vi bare som vi plejer,” siger skoleleder Henrik Rømer Nielsen.

Han fortæller, at man har en ganske ligetil og pragmatisk tilgang til arbejdet med elverne i et område, der er præget af socioøkonomiske udfordringer.

”Vi betragter alle som elever og ikke som nydanskere. Vi har stort fokus på fagligheden og vi stiller høje forventninger til vores elever, uanset hvem de er. Den der med, at det er synd for nogen og de kan ikke noget, det tror vi ikke på. Vi tror på alle elever og på at de kan noget,” siger Henrik Rømer Nielsen.

Han påpeger, at undersøgelsen skal tages med det forbehold, at man taler om elever med ikke-vestlig baggrund, men at der er store forskelle på, hvem man har med at gøre.

”Der er stor forskel på, om det er elever fra eksempelvis eks-Jugoslavien med akademikerforældre eller børn med forældre fra en flygtningelejr i Sudan. Så det er svært at generalisere, men vi forsøger at betragte alle ens og vægte fagligheden for den enkelte,” siger Henrik Rømer Nielsen.

Positiv effekt

Skolelederen pointerer også, at idrætslinjen har en positiv effekt på skolens dna, idet den skaber en anden kultur.

”Idrætslinjen betyder også noget, når vi bliver fremhævet. Den målrettethed der hersker blandt idrætseleverne smitter af på de andre elever. De ser, at man kan opnå noget ved at gøre sig umage og arbejde for det, så det ser vi som noget positivt,” siger Henrik Rømer Nielsen.

Analysen giver naturligvis også grund til glade miner hos formanden for børne- og skoleudvalget i Ballerup Kommune, Peter Als (A).

Politisk prioritering

”I Ballerup Kommune har vi politisk vedtaget at satse på skolen og prioriterer den. Vi vil det og det ser vi effekten af. Hedegårdsskolen har i særdeleshed stor succes med at løfte nydanske elever, men faglighed og store ambitioner på elevernes vegne, er noget som gennemsyrer hele vores skole og vores børne- og ungestrategi,” siger Peter Als, som også fremhæver de lærere, som i det daglige står med opgaven og løfter den.

”Vi investerer i skolen, både økonomisk, men også mentalt. Vores strategi er, at de fleste skal kunne få en uddannelse, klare sig selv og få et godt liv og det er ud fra den filosofi, at vi politisk prioriterer. Derfor vil vi også se, at vi fremadrettet vil investere i skolen, og sådan en analyse er et skulderkap til os. Men der er stadig et arbejde at gøre,” understreger Peter Als.

Den kommune der er noteret for de højeste afgangskarakterer er Nyborg med 6,8 i gennemsnit, der også ligger højest placeret i analysen, idet man har formået at løfte eleverne med en hel karakter siden 2018. Den kommune med det laveste snit er Helsingør med 4,6 i gennemsnit.