En festival for håbet

De 17 verdensmål er blevet gjort meget synlige i en ny udstilling foran biblioteket med en række ’plakater’ ud mod Banegårdspladsen.

Ballerup Bibliotek er ved at lægge sidste hånd på forberedelserne til den store verdensmål-festival i november. Det bliver en dag med foredrag, musik, god mad og masser af håb for fremtiden.

Af Ulrich Wolf

Verden er fuld af store udfordringer og en af dem er klimaet og kampen for at finde løsninger, der kan skabe et bedre klima i fremtiden. Derfor er der etableret 17 FN-verdensmål, som også er baggrunden for den store festival ’Verdens bedste løsninger’ som Ballerup Bibliotek sætter i søen den 23. november. En hel dag, hvor klimaet og en bedre fremtid kommer i fokus på mange forskellige måder.

Der vil være taler, foredrag, musik og god mad til deltagerne, ligesom der vil være både trylleri og paphatte. Målet er nemlig ikke bare at gøre alle klogere, men også at give viden og samtidig en god oplevelse.

Klima ned på jorden

”Det skal være en festival-oplevelse og derfor skal der være et flow i de ting, som man kan opleve. Vi vil have verdensmålene og klimadebatten ned på jorden, og derfor skal festivalen ikke være belærende, men en god oplevelse, der skaber glæde, sammenhold og ikke mindst håb. Budskabet er, at ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget,” siger Peter Zacho Søgaard, arrangementskoordinator på Ballerup Bibliotek.

På dagen vil der være en række store og kendte navne inviteret, som på hver deres måde vil gøre klimadebatten og verdensmålene appetitvækkende og spændende. Connie Hedegaard, Signe Wenneberg, David Trads, kok Rasmus Bredahl, en klimaforsker, en biolog, en aktivist og andre, som vil bliver mødt af dagens vært Line Friis Frederiksen.

”Der vil være nogle emner, som nogen vil finde spændende, andre vil finde andet spændende og meningen er så, at man kan gå fra sted til sted i hele huset og opleve, høre og smage. For der vil naturligvis også være god mad fra Grantoftegaard og god musik samt underholdning med blandt andet trylleri og paphatteshow,” siger Peter Zacho Søgaard, som understreger, at ’Verdens bedste løsninger’ festivalen godt nok er alvorligt ment, men det skal ikke være dystert det hele.

Der er håb

”Budskabet er, at der er håb. At vi kan gøre noget og at der findes løsninger på vores udfordringer. Dem kan vi finde i fællesskab, og vi vil gerne præsentere det budskab sammen med at give folk en god og rar oplevelse sammen,” siger Peter Zacho Søgaard.

En lang række lokale aktører bidrager til festivalen, såsom Vognporten, Ballerup Musikskole, AOF Vestegnen og

Grantoftegaard.

Billetter til den store klimadag sælges på biblioteket og via bib.ballerup.dk, hvor man også kan se det omfattende program.