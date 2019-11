Joan og tankbilerne

Det hele begyndte med en blå juleplatte med en tankstation. Nu tæller Joan Kroghs samling over 150 små, fine tankbiler fra hele verden. Fotos: NIRAS

Rosenlund Volleys formand Joan Krogh er geolog - og så er hun bidt af en gal tankbil.

Af Redaktionen

Det hele begyndte med en blå juleplatte med en tankstation tilhørende Det Danske Petroleums Aktieselskab fra 1927. Platten fik Joan Krogh af sin mand, fordi hun arbejdede med olie, og hun tog den med, da hun begyndte på sit nye arbejde i rådgivervirksomheden NIRAS i 2009.

En kollega så platten og gav hende et messingskilt med de påmalede ord ’BP Oil’ – kort for The British Petroleum Company. En anden kom forbi med en retro BP-tankbil. Og så var en samler født.

Joan har fået tankbiler af sine venner og kolleger fra hele verden. Samlingen tæller nu 150 biler.