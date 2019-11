En ny vej ind i det danske

Neamat Safaa og underviser Marianne Rønsholt ved tavlen, hvor stavning og orddelingerne øves.

En gruppe primært kvinder med indvandrerbaggrund har i et par måneder været i gang i et nyt bydelsmødre- projekt. Målet er at få dem til at lære dansk og at afkode de mange meddelelser, som man får fra eksempelvis skoler og det offentlige.

Af Ulrich Wolf

For et par måneder siden indledte bydelsmødrene i Ballerup et samarbejde med Hedegårdsskolen og VUC Lyngby om et nyt danskkursus, rettet især mod kvinder med indvandrerbaggrund.

Målet var at lære dansk, ikke mindst med sigte på at kunne forstå, hvad der rører sig i en dansk folkeskole, så de dermed kan blive bedre til at deltage i børnenes liv i skolen.

Hver onsdag formiddag tropper otte kvinder op på Hedegårdsskolens BFO, hvor de gennem konkrete øvelser lærer sproget og om de mange henvendelser de får fra skoler og offentlige institutioner.

”Jeg besøgte holdet den første skoledag og så igen seks uger senere, og deltagerne svarede ivrigt, at det er et fantastisk tilbud, som vi længe har ønsket og savnet. De oplever allerede, at de efter to måneder bedre kan deltage i børnenes liv. De bliver bedre til at læse, skrive og forstå dansk,” siger Miasser Hawwa, bydelsmor og en af arrangørerne bag det nye tilbud.

Klare forventninger

Kvinderne fortæller, at de har fået mere fokus på børnene og synes, at lærerne skal gøre det tydeligere, hvad deres forventninger er. Nogle mener også, at forældrene skal blive bedre til at fortælle, hvad de forventer af skolen og der var udbredt enighed om, at børnene skal have hjælp til at finde kammerater.

En af deltagerne på kurset er Neamat Safaa. Hun er mor til to børn på to og seks år og hun er helt klar på, at hendes børn ikke skal vokse op og opleve, at deres mor ikke kan klare sig.

”Mine børn skal ikke tolke for mig, ligesom min mand gjorde for sine forældre, da han var barn. Det er meget hårdt for et barn at involvere sig i voksnes problemer. Forældrene mister også deres autoritet, når de skal være afhængige af deres børns hjælp til at løse problemer for dem,” siger Neamat Saafa.

Større netværk

Ifølge underviseren Marianne Rønsholt er kvinderne engagerede og motiverede og hjælper hinanden. Samlet har tilbuddet, ifølge hende, givet deltagerne et boost på selvtilliden og er med til at skabe et netværk, der kan føre til meget, ikke mindst et bedre indblik i børnenes liv.

Kurserne fortsætter ligesom en række andre aktiviteter er målrettet gruppen og man kan se mere på www.bydelsmor.dk.