Verdensmålene er kommet til Ballerup

Udstillingen foran biblioteket er både med tekst til hver enkelt mål samt fotos af den verdenskendte fotograf Yann Arthus-Bertrand. Foto: privatfoto

Udstilling En stor udendørs udstilling om FN’s 17 verdensmål kan i øjeblikket opleves på Banegårdspladsen i Ballerup.

Af Ulrich Wolf

Med fantastiske fotos af den franske stjernefotograf Yann Arthus-Bertrand skal udstillingen gøre de forbipasserende klogere på verdensmålene.

Udstillingen er hentet til Banegårdspladsen af Ballerup Bibliotekerne og kan ses helt frem til 4. december.

Udstillingen ridser op, hvad det er for en verden, vi kan have i år 2030, hvis vi lever op til de mål, som samtlige af FN’s medlemslande og dermed også Danmark har skrevet under på. En verden uden fattigdom og sult, hvor alle er lige, hvor vi bevarer Jordens naturlige mangfoldighed og bremser klimakatastroferne.

Udstillingen tager udgangspunkt i den anmelderroste bog 2030 NOW, og bag både bog og udstilling står Life Exhibitions, som i 20 år har arrangeret store udendørs fotoudstillinger rundt omkring i Europa.

Udstillingen er samtidig forpremiere på Ballerup Bibliotekernes store videnfestival ’Verdens Bedste Løsninger’ lørdag den 23. november.