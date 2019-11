Masser af mål i nederlag til Brøndby

Selvom BSF kæmpede bravt, kunne de ikke hamle op med Brøndby, der satte hele syv mål ind. Fotos: FN Sportsfoto

fodbold Det blev til hele ni mål, da BSF søndag gæstede Brøndby i Gjensidige Kvindeliga. Da slutfløjten lød, viste måltavlen 2-7-nederlag til BSF.

Af Redaktionen

Det var Brøndby, der fra start havde boldbesiddelsen, og efter et lille kvarter kunne Brøndbys Nicoline Sørensen bringe værterne foran på 1-0.

En hård tackling på Laura Guldbjerg Pedersen få minutter senere resulterede i et frispark tæt på feltet. Det udnyttede Sarah Jankovska til perfektion, da hun sparkede bolden op i det lange hjørne og udlignede til 1-1. Kort efter var Laura på banen igen.

BSF havde fået færten af mål og fortsatte kursen mod netmaskerne med flere gode opspil. Alligevel blev det Brøndby der kom foran 2-1 ved Rebeka Winther.

Der var ikke det store antal afslutninger til Brøndby, og de fleste blev enten reddet eller gik forbi. Men kort før pausen, kunne et langt løb af Brøndbys Nicoline Sørensen afsluttes fra en spids vinkel og spillerne gik til pause med en 3-1 føring til Brøndby.

Hattrick til Brøndby

Kort inde i anden halvleg udnyttede Brøndby deres overtag, Josefine Hasbo jagtede en lang bold langs sidelinjen og kunne afslutte til værternes 4-1-føring.

BSF begyndte at arbejde sig bedre ind i kampen, og efter et kvarter kunne Laura Guldbjerg Pedersen udnytte det og reducere til 2-4.

En håndfuld minutter senere kunne Brøndby udbygge sin scoring, da Rebeka Winther scorede til 5-2.

Mens begge hold jagtede endnu et mål, lå overtaget hos Brøndby, der med ti minutter igen, kunne bringe sig på 6-2, da Naja Bahrenscheer droppede på Josefine Hasbos afslutning.

Kort efter var Cecilie Larsen tæt på en reducering med et skud kort forbi stolpen. I stedet blev det til 7-2, da Brøndbys Nicoline Sørensen fuldendte sit hattrick.

Det var sparsomt til slut med opspil for BSF-spillerne, der til gengæld formåede at hold Brøndby fra flere scoringer.

”Vi bliver overspillet”

Efter kampen var der trods nederlaget ros at finde til eget hold for Pernille Larsen.

”Vi scorer mål, og det er selvfølgelig glædeligt. Det er klare fremskridt. Vi er også meget godt med i vores pres og får lagt et højt pres, og så vi får straffet dem, når de laver fejl. Det lykkes vi rimelig godt med, synes jeg. Men vi lukker syv mål ind, og det er mindst seks for mange, hvis vi skulle have vundet kampen,” siger Pernille Larsen.

De mange indkasserede mål skyldes ifølge hende i høj grad at BSF blev overmatchet i kampen.

”De er gode offensivt og til at udnytte deres chancer. Det gør de kynisk, og så har de noget fart, vi ikke formår at få styr på. Naja laver nogle rigtig flotte redninger i målet, men vi bliver simpelthen overspillet,” siger Pernille Larsen.

Næste kamp for BSF er søndag 10. november klokken 14 mod VSK Aarhus. Kampen spilles på Herlev Stadion.

