Forkasteligt at kommunen vil indføre kollektiv straf

Debat Kolonihavefolket i Ballerup kommune er under stort pres.

Af Lennart Davidsen, Møllehusvej 7. 1.sal, Roskilde, medlem af HF Brøndgården i Ballerup

Der er åbenbart personer i Ballerup Kommune der vil forbyde al overnatning i hele vinterhalvåret (bortset fra vinterferier) på grund af der er nogen der ikke overholder de nuværende regler, som er overnatning alle weekender, ferier og lignende i vinterhalvåret.

Hvad med alle de børnefamilier, der bruger weekenderne til afslapning fra hverdagens stress og jag i deres kolonihave. Der er også alle os folkepensionister, der bruger mange perioder i haverne, må vi slet ikke have overnatninger i vinterhalvåret, vi har jo ingen vinterferie, det vil da totalt ødelægge vores livskvalitet.

Samtidig kræves det at kolonihavehuse isoleret med minimum 100 mm isolering og at ruder udskiftes til termoruder, ligeledes skal kolonihaverne være kloakeret, det har faktisk været ret dyrt for den enkelte.

Kommunen bør koncentrere sig om at rette op på overbebyggelse og at der i visse haveforeninger, er salg af kolonihaver til millionbeløb.

Ballerup Kommune bør kikke til nabokommunen Glostrups Lokalplan EL30, for kolonihaverne i Ejby som er:

Kolonihaveområdet må kun anvendes til natophold fra 1. april til 31. oktober. Udenfor dette tidsrum, må overnatning kun finde sted i kortere perioder, weekender, ferier og lignende.

Bebyggelse 63 m² hovedhus. Overdækkede arealer med et tagoverdækket areal på max 17 m². Fritliggende småhuse på max 10 m². 1 drivhus på max 10 m², samt et legehus på max 4 m². Samlet overdækket areal lidt under 110 m².