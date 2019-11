Boost til almene boliger

Debat Et godt budget er landet med flotte socialdemokratiske fingeraftryk. Som socialdemokrat glæder jeg mig især over, at vi har sat 34 millioner ekstra af til grundkapital for almene boliger, de penge skal bruges til flere små, billige boliger.

Af Per Mortensen (A), Medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet

Vi har nemlig brug for mange flere billige almene boliger, så vi alle kan have et god sted at bo, det er god klassisk socialdemokratisk politik. Det er noget vi Socialdemokrater har lagt stor vægt på i årets budget forhandlinger. Vi har de seneste år set dyrt privat boligbyggeri skyde op.

Når vi dertil kan lægge at vi igen har fået en socialdemokratisk boligminister som går til opgaven med krum hals, ja så ser den almene sektor igen ud til at kunne spille den rolle, der har gjort Danmark unikt, nemlig på området, hvor det er lejerne, som via beboerdemokratiet, tager vare på egne områder med en masse aktiviteter på de grønne områder, på legepladser, ja overalt, hvor der både er luft og lys. Beboerdemokratiet tager ansvar for 99 procent af den boligsociale indsats.

At the end of the day , så er det bare dejligt at være Socialdemokrat med sådan et boost til den almene sektor.