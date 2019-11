Spreder moskeen propaganda?

Debat Moskeen ved Bispevangen giver igen anledning til debat, efter Generation Identitær har skrevet om byggeriet.

Af Michael Jensen (O), Gruppeformand, Dansk Folkeparti

Der hvor jeg stejler omkring moskeer, er den grundlæggende ideologi, der følger med et trossamfund der ikke har demokratiet som deres grundsten, men har en gudsdyrkelse, der ikke omfavner vores nation og samtidigt svækker den nationale integration. En moske virker som et slør hen over demokratiets virke, og har en tendens til at lukke sig om sig selv, og ikke yde vores nation den opmærksomhed og respekt den fortjener.

Nu sidder der nogen og tænker på religionsfrihed, og at vi i DF ikke vil opretholde grundlovens grundlæggende principper. Det er ikke korrekt, da vi altid vægter vores grundlov som værende den lov alle andre love er bygget på, og derved den ypperste grundsten i vores demokrati.

Dog må religiøs tankegang ikke påvirke vores samfund på en negativ og respektløs måde. Jeg vil altid anfægte en religion, der ikke vægter vores demokratiske værdier og kultur som værende den bærende del af vores samfund.

Generation Identitær har skrevet en artikel, der florere på de sociale medier, der skrives om moskébyggeriet ved Bispevangen. De kommer med en række spørgsmål og beskyldninger, hvor de peger på lokalpolitikere her i Ballerup.

Jeg kan af gode grunde ikke svare på dem, da jeg ikke var valgt til kommunalbestyrelsen i 2017. Men jeg vil opfordre andre lokalpolitikere der var aktive i den periode, at komme ud og dementere eller kommentere.

Hvis der er den mindste finansiering fra Erdogans Tyrkiet, så vil jeg anfægte denne moske som værende en del af hans propaganda maskine, der som udgangspunkt ikke vil fremme det demokratiske Danmark.

Med udtalelser fra Erdogan som ”Minareterne er vores bajonetter, kuplerne vores skjolde og moskeerne vores kaserner, de troende vore soldater”, så må man stille alvorlige spørgsmål omkring denne moskes berettigelse i Ballerup og Danmark.