Smagen af økologi

Debat At der i den verserende debat ikke er blevet fokuseret på smagen af de økologisk dyrkede fødevarer i forhold til de traditionelt dyrkede, undrer mig meget.

Af Martina Preysz, Egebjerghuse 13, Ballerup

Det er fuldstændigt overset. Efter min mening har smagen af en fødevare mindst lige så stor betydning som, hvordan den er dyrket.

Hvis man først er begyndt at købe økologisk, bliver det en livsstil, for forskellen i smagen er så markant, at intet andet herefter duer. Og iblandt økologiske fødevarer vil jeg desuden påstå, at der også her er forskel på smagen.

Hvis man køber økologi på Grantoftegårds landbrug, ved man hvordan økologiske fødevarer skal smage. Hvis man har været så heldig i sæsonen at få fat i for eksempel et bundt asparges, har man smagt det ypperste inden for den kategori. Bedre findes simpelthen ikke. De er ganske vist ikke lige lange, ej heller har de den samme farve eller tykkelse, men den smag er helt unik.

Med fare for at ’skyde mig selv i foden’ ved at fremhæve Grantoftegårds landbrug således, kan jeg blive bange for, at der bliver så megen rift om varerne, at hylderne er tomme, inden jeg når frem.