Bredt budgetforlig kom i hus

Der er afsat 20 millioner kroner i budgettet til småbørnsområdet, så der blandt andet kan komme flere voksne i daginstitutionerne. Foto: Colourbox

Efter nogle ugers intense forhandlinger er der nu landet et bredt budgetforlig for 2020. Det betyder, at alle partier er med i forliget, der både byder på investeringer i skoler, udsatte familier og byudvikling, men også på besparelser på eksempelvis administration.

Af Ulrich Wolf

En enig kommunalbestyrelse indgik torsdag en fælles aftale om det nye budget for 2020. (se aftalen her: Budget 2020)

I et par uger har forhandlingerne været intense bag kulisserne, men det lykkedes at hive et bredt forlig i hus. Det betyder, at alle partier bakker op om budgettet og dermed er der ro om det kommunale husholdningsbudget for det kommende år.

”Jeg synes, det er et godt budget, hvor vi har fået alle med og det er jeg rigtig tilfreds med. Vi har fundet de primære besparelser på administrationen og samtidig har vi fundet penge til en lang række områder eksempelvis specialområdet,

institutioner og kriminalitetsforebyggelse. Det betyder blandt andet, at vi ikke forventer at specialområdet vil drille os mere i det kommende år,” siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Han glæder sig også over, at regeringen har lempet på service- og anlægsrammen, så man har kunnet bruge 20 millioner mere på de området i år.

”Vi kan glæde os over, at vi har en robust økonomi og at vi har fået lov til at bruge lidt flere penge på anlægs- og servicerammerne, hvor der er mange ting, der presser sig på. Samtidig kan vi fortsætte det brede samarbejde mellem alle partier i Ballerup og det er jeg glad for,” siger borgmesteren.

Millioner til udvikling

Samlet er der fundet 35 millioner kroner til at understøtte udviklingen på specialundervisningen, de udsatte børn og familier samt på voksen/handicapområdet.

Der er afsat 20 millioner kroner til småbørnsområdet, så der blandt andet kan komme flere voksne i daginstitutionerne, der skal bygges en ny daginstitution for 50 millioner kroner, som skal stå klar til brug i 2021 og der er fundet penge til et nyt plejecenter og investeringer i hjemmeplejen.

Der er også afsat 50 millioner kroner til by- og erhvervsudvikling i Ballerup, Skovlunde og Måløv og aftalen prioritere også penge til vedligeholdelse af veje, fortove, cykelstier og bygninger samt til arbejdet med en ny klimaplan.

Men der skal også spares for at få enderne til at mødes. Det betyder blandt andet, at der skal findes en årlig besparelse på 15 millioner kroner på administrationen på Ballerup Rådhus.

En dyr kommune

Alle partier bakker som nævnt op om aftalen og selvom man ikke fik alt opfyldt, så er der alligevel glæde hos de fleste af partierne Hos de konservatives Allan Kristensen er der dog noget malurt i bægeret.

”Jeg er ikke tilfreds. Men jeg ved også, at skal man have indflydelse og kunne sætte sit præg på tingene, så skal man være med. Derfor er jeg gået med. Men grundlæggende synes jeg, at kommunen bruger for mange penge. Der mangler de skattelettelser. Alle undersøgelser viser, at Ballerup er en rigtig dyr kommune at drive. Vi har en god økonomi og vi må alligevel ikke bruge de mange penge, så skriger det til himlen, at de ikke skal tilbage til borgerne,” siger Allan Kristensen. Han er dog også tilfreds med, at der er kommet ekstra luft til anlæg og service.

”De penge vi bruger, bliver brugt godt nok og de ekstra penge, der bliver tilført til anlæg kan vi godt stå inde for. Men der bliver stadig brugt for mange penge,” siger Allan Kristensen.

Så er smilet lidt bredere hos Dansk Folkepartis gruppeformand Michael Jensen.

”Jeg er godt tilfreds. Der er tilført penge til alle de områder, som er vores kerneområder. Hjemmeplejen og ældreområdet generelt. Dagplejen har fået penge, specialområdet og bedre vedligeholdelse på vores udearealer. Der kommer penge til de almene boliger og til de skæve boliger. Så vi kan godt se os selv i den aftale. Der er primært besparelser på administration, og selvom Ballerup er meget dyr, så har vi et højt serviceniveau og de 15 millioner man vil spare på rådhuset er en start,” siger Michael Jensen.

Beskedne ønsker

SF’s Ulrik Falk-Sørensen har også taget den tilfredse mine på.

”Jeg har været meget beskeden i mine ønsker og har fået alt igennem, så jeg er glad. Det vigtigste punkt var minimumsnormeringer. Der er blevet sat lidt af til bedre normeringer. Det er ikke meget, men samtidig har vi fået lovning på, at der kommer penge fra finansloven til bedre normeringer, så det ser jeg frem til. Dertil kommer flere penge til vedligeholdelse af vores cykelstier og mulighed for flere borgerdrevne forslag i kommunalbestyrelsen. Samtidig er der nu åbnet for, at man vil undersøge placeringen af et kommunalt drevet sted for tvangsfjernede børn i Ballerup. Det var mine primære ønsker og de er alle blevet imødekommet, så det kan jeg ikke være utilfreds med,” siger Ulrik Falk-Sørensen.

Mest mulig indflydelse

Venstres Kåre Harder Olesen (V) er ikke helt tilfreds, selvom han pointerer, at han står inde for sin underskrift på aftalen.

”Jeg er ikke helt tilfreds for der er nogle ting, der ikke er groet i vores baghave, men jeg står inde for aftalen. Vi kunne jo vælge at stå udenfor, men det handler også om at få indflydelse i de forhandlinger der følger efter budgetaftalen,” siger Kåre Harder Olsen, som især er glad for penge til vedligeholdelse af veje og den tryghedspakke, der skal dæmme op for kriminalitet.

Han er også glad for, at der kommer en øget indsats mod det høje sygefravær i kommunen, og at der undersøges alternative driftsformer for Ballerup Super Arena.

”Nu viser det sig, at der ikke skal køres cykelløb i superarenaen alligevel, så det sætter klart den fremtidige anvendelse og finansiering i perspektiv. Der desuden kommer besparelser på 15 millioner kroner på den centrale administration og det er en klassisk og gammel Venstre-sag, som vi har foreslået mange gange. Da vi foreslog det for nogle år siden blev det udlagt som den sociale massegrav, men nu er det en del af budgetaftalen og det er vi tilfredse med,” siger Kåre Harder Olesen.

Ballerups grønneste idealist, Enhedslistens gruppeformand Stine Rahbek Pedersen er også tilfreds med det nye forlig. Hun mener, at det er et grønt forlig, der har imødekommet mange af partiets ønsker.

Grønt og skævt

”Vi har fået det grønne forlig, som vi havde håbet på. Vi har fået en ny klimapolitik og nye indsatser, blandt andet en naturkortlægning. Vi har fået åbnet for, at driften af grønne arealer skal ske naturvenligt, plastic ud af rådhuset, men der er også en række andre gode tiltag. Der er kommet penge til en kortere skoledag med flere voksne pr. elev. Vi styrker indsatsen for mennesker, der har været alt for længe i jobcentret og fået plads til skæve boliger. Dermed kan vi få nogle af de menneske væk fra herbergerne i andre kommuner og tæt på deres netværk. Det kan vi kun være tilfreds med,” siger Stine Rahbek Pedersen, som alligevel ikke helt har armene over hovedet.

”Jeg havde gerne set, at vi havde fået mere til normeringerne i institutionerne. Vi har fået stoppet besparelserne og vi regner stærkt med, at der kommer flere penge til bedre normeringer fra finansloven. På det punkt kunne det have været lidt bedre, men vi håber på, at det også kommer på plads,” siger Stine Rahbek Pedersen, som dermed tilslutter sig koret af – nogenlunde – glade gruppeformænd, der alle som én står bag budgettet for 2020, der bliver endeligt vedtaget mandag aften i kommunalbestyrelsen.