3 tips til at komme igennem en presset periode

Når du træder ind i en periode, hvor du ved, at du kommer til at have rigtig meget at se til, er det vigtigt at holde et overblik. Hvis opgaverne lige pludselig begynder at hobe sig op, begynder tingene først rigtig at blive uoverskuelige. Dog undgår du at blive alt for presset, hvis du holder et godt overblik fra start.

Dan et overblik

Hvis du ved, at du har en masser opgaver, gøremål og deadlines i den kommende periode, så start med at få skabt et overblik. Det kan du gøre ved at få skrevet alle tingene ind i din kalender. Beslut dig for, hvad du skal gøre de forskellige dage, og hvad der er vigtigst at få klaret først. Allerede der vil du kunne slappe lidt mere af i dit hoved. Tingene virker langt mere uoverskuelige, når de kun er oppe i dit hoved.

Hold pauser

Det er vigtigt at give dig selv pauser, fordi det kan give dig noget fornyet energi. Det behøver ikke være en lang pause, fordi du så godt kan få dårlig samvittighed og blive endnu mere presset ved tanken om, at du ikke kommer videre med dine oprindelige gøremål. Men sæt 5-10 minutter af en gang imellem til at lave noget, som du synes er hyggeligt, afstressende eller. Det kan være alt fra at drikke en kop kaffe til at logge ind på 888sport og spille lidt.

Lav én ting ad gangen

Når der er rigtig mange ting at se til, kan tiden nogle gange gå med at stresse over de mange ting, der er at lave i stedet for at begynde på nogle af opgaverne. Du skal minde dig selv om, at du kommer længst ved bare at starte fra en ende af og lave én ting ad gangen.