Det nye Ellebo skal være grønt

De gamle Ellebo-blokke er snart fortid efter et langt og trist forløb. Nu er en ny lokalplan klar, der skal give plads til et nyt og mere grønt og åbent byggeri. Foto: Arkivfoto.

Byggeri Nedrivningen af de to dødsdømte blokke i Ellebo er snart i gang og nye blokke skal opstå. Nu skal en ny lokalplan for området i høring, hvor der lægges op til et mere åbent, grønt og blandet byggeri.

Af Ulrich Wolf

Den triste saga om Ellebo, der skulle have været et nytænkende og bæredygtigt renoveringsprojekt, der endte med at blive en dødsdom for to boligblokke, er ved at nå sin slutning. Snart kan en ny fortælling begynde.

En ny lokalplan for området, hvor de to blokke bliver revet ned, er netop sendt i høring og Henning Larsen Architects har lavet et skitseprojekt for Ballerup ejendomsselskab om en ny og mere åben og grøn bebyggelse.

Nye boliger

Lokalplanen skal skabe mulighed for at opføre en mere tæt og åben bydel, der åbner sig mod bymidten og nord. Det betyder, at en ny bebyggelse skal opføres dels med vinkelhuse i en form for indre karré delsmed åben stokbebyggelse blandt andet rækkehuse ud mod Baltorpvej og Grønnemarken. Der vil være tale om bebyggelse i 2-4 etager og i lokalplanen fastlægges byggehøjder og byggefelter. Lokalplanen fastlægger også regler for veje, stier og grønne arealer og byggematerialer, der skal leve op til miljøkravene.

Lokalplanen giver desuden mulighed for at en del af arealet kan sælges fra, så der kan bygges private boliger og dermed sikre et større bredde i boligudbuddet.

Der bliver afholdt et borgermøde om den nye Ellebo-plan den 5. december på Ballerup Rådhus.