Kolonihavedebat gav invasion på rådhuset

Kolonihaver er populære og der er mange af dem i Ballerup Kommune. Nu vil kommunen have en ny kolonihaveindsats og det er ikke lige populært hos beboerne. Foto: Kaj Bonne.

Grøn debat Mandag aften blev Ballerup Rådhus invaderet af kolonihavebeboere, da politikerne skulle have første debat om den kommende kolonihaveindsats.

Af Ulrich Wolf

Det var helt overvældende at se det store fremmøde ved sidste uges kommunalbestyrelsesmøde. Allerede inden mødet skulle gå i gang mandag aften, var alle tilhørerpladser fyldt op, på trods af, at der var sat ekstra stole ind.

Begge møderum og gangen ind til salen var fyld af mennesker, og langs væggene i salen hang folk, så det store rum næsten føltes trangt.

De mange fremmødte var alle kolonihavefolk og årsagen til det massive fremmøde var, at den store kolonihaveplan for første gang skulle debatteres politisk og derfor var de mange mødt frem for at vise de-res utilfredshed med planerne.

Det blev dog gjort klart fra starten af debatten, at kolonihaveindsatsen slet ikke skal vedtages endnu og at der kun var en første indledende debat om køreplanen og rammerne for indsatsen.

Klare regler

Ballerup Kommune har i et halvt år arbejdet med den nye indsats, hvis primære formål er at undgå helårsbeboelse og at få styr på boligernes størrelse.

Grundlaget for den samlede indsats er, at bestemmelserne vedrørende bygningsstørrelserne indskrives i lokalplanen, så der ikke kan dispenseres, at man skal fastholde området som kolonihave til fritids- og rekreative formål i henhold til kolonihaveloven samt at hindre ulovlig beboelse via et forbud mod at opholde sig i kolonihaver i tidsrummet klokken 21 til 07 i perioden 1. oktober til 1. april – dog med undtagelse af skoleferier.

Omkring boligstørrelserne lyder udspillet at hovedhuset ikke må overstige 60 kvadratmeter og det samlede bebyggede areal på hvert lod ikke må overstige 80 kvadratmeter.

Det er disse hovedprincipper, som kommunalbestyrelsen vedtog, og samtidig var der enighed om, at man i den kommende tid skal drøfte detaljerne, blandt andet i samarbejde med kolonihaveforbund og beboere.

Heftig debat

Efter mødet var der åbent for spørgsmål fra de mange fremmødte, og en del tog ordet.

Spørgsmål som: Hvem vil I straffe? Og hvem skal håndhæve reglerne? Mødte politikerne.

Det var formanden for teknik- og miljøudvalget, Hella Hardø Tiedemann (A) der primært svarede de mange beboere.

”Det er ikke en strafaktion, men regler der skal gælde for alle. Det er vigtigt, at vi får ensartede regler, så vi undgår, at nogen udnytter dem,” sagde Hella Tiedemann.

Hun understregede også, at reglerne ikke gælder med tilbagevirkende kraft og at dem som har bygget lovligt, ikke skal rive deres bygninger ned.

Skuffende exit

En repræsentant for kolonihaveforeningen mente også, at reglerne for kvadratmetrene var meget firkantede og at man fangede folk i nogle rigide regler.

Selvom der var lagt op til endnu flere spørgsmål, afbrød borgmesteren mødet og understregede, at debatten nu var lukket på dette møde og at der vil blive masser af muligheder for at debattere i den kommende tid, når den endelige indsats skal lægges på plads.

Det gav anledning til en del utilfredshed blandt de tilbageværende kolonister, der lettere slukørede gik ud i den kolde oktoberaften.

Efter planen vil der gå omkring et år, inden den nye kolonihaveindsats ligger klar.