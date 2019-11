Politiet efterlyser tricktyve

Tricktyv B og A

politi Københavns Vestegns Politi efterlyser tre mænd og en kvinde, som mistænkes for at stå bag flere tricktyverier i blandt andet Ballerup.

Af Mia Thomsen

Uge efter uge kan man i denne og andre lokaleaviser læse om ældre mennesker, der udsættes for tricktyveri på gader og stræder.

I øjeblikket er Københavns Vestegns Politi i gang med at efterforsker en række tricktyverier begået i hovedstadsområdet i den seneste tid – blandt andet i her Ballerup og i nabokommunerne Herlev og Gladsaxe.

Der tegner sig et billede af, at det meget vel kan være de samme gerningsmænd – og kvinder – der huserer i de forskellige bydele, og aktuelt sætter politiet nu tre mænd og en kvinde i forbindelse med tyverierne her i området.

”Der er typisk tale om, at ældre medborgere først får afluret deres PIN-kode ved kassen i et supermarked, bliver fulgt et stykke væk derfra og så får frastjålet deres kreditkort i forvirringen ved et tricktyveri – og derefter bliver kontoen lænset i hæveautomater,” siger politikommissær Jørn Møller Nielsen fra Københavns Vestegns Politi.

Indtil videre har politiet de fire mistænkt for syv forskellige tricktyverier, hvor der samlet er stjålet for cirka 50.000 kroner.

”Vi ved, at kvinden er rumænsk statsborger og indrejst i Danmark i oktober – men hvem de andre er, og hvor de fire opholder de sig henne, vil vi meget gerne vide,” siger politikommissæren, der beder borgerne i området om hjælp til at få identificeret de fire mistænkte og finde ud af, hvor de eventuelt måtte bo eller opholde sig.

Signalement og foto

Politiet har heldigvis sikret sig ret gode overvågningsbilleder af de fire mistænkte, som kan ses herunder sammen med signalementerne:

A: Mand, almindelig af bygning, mørkt kort hår og ’måne’. Han har været iført en sort jakke med pelskrave, lyseblå cowboybukser og sorte sko.

B: Kvinde, almindelig af bygning, lyst hår sat op i hestehale. Hun har været iført en sort jakke med pelskrave, stribet trøje under jakken, mørkeblå cowboybukser og sorte sko med hvid kant.

C: Mand, almindelig af bygning, kort mørkt hår med ’måne’ og sort fuldskæg. Han har været iført en sort jakke, sort trøje, gråt halstørklæde, lyseblå cowboybukser og sorte sko.

D: Mand, almindelig af bygning. Han har været iført en sort jakke, sort trøje med mønster, sorte bukser, sorte sko og mørk hat.

Politikommissær Jørn Møller Nielsen opfordrer til, at man straks kontakter Københavns Vestegns Politi på telefon 4386 1448, hvis man har kendskab til en eller flere af de mistænkte.

Endnu et billede af tricktyv B