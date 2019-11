Topdanmark samlede stort ind mod cancer

Medarbejderne i Topdanmark fejrer det rekordhøje beløb, som blev indsamlet til Knæk Cancer 2019 i løbet af uge 43.

Der blev knoklet igennem hos Topdanmark i Ballerup, hvor det lykkedes at indsamle 357.000 kroner til Kræftens Bekæmpelse under Knæk Cancer ugen.

Af Ulrich Wolf

Til fuld musik løb, dansede og cyklede 815 medarbejdere i forsikringsselskabet Topdanmark med hovedsæde i Ballerup sig til rekordstøtte på 357.000 kroner til Kræftens Bekæmpelse under Knæk Cancer ugen.

De 815 er kolleger til kræftramte Jane Jordan-Madsen, som er ansat i Topdanmarks IT-afdeling.

Jo flere kalorier de 815 medarbejdere forbrændte under Knæk Cancer ugen i uge 43, jo flere penge gik til Kræftens Bekæmpelse. Det resulterede i et rekordhøjt beløb – det højeste i de seks år Topdanmark har deltaget – nemlig 357.373 kroner.

45-årige Jane Jordan-Madsen er stolt over sine mange kollegaers indsats.

”Det er meget rørende, at så mange af mine 2.500 kollegaer gjorde så meget for den gode sag,” siger Jane Jordan-Madsen.

Kollegial omsorg

I september i år fik Jane konstateret modermærkekræft. Hun går i behandling og var derfor forhindret i selv at deltage, selv om hun har deltaget de andre år.

”Det er et hårdt slag, når kræft rammer en selv eller de nærmeste. Derfor er det essentielt, at både arbejdspladsen og kollegaerne støtter og bakker op. Og det må man sige, at de har gjort,” siger hun.

Ud over indsatsen under Knæk Cancer, så har hendes nærmeste kollegaer været meget omsorgsfulde og blandt andet tilbudt at køre hende på hospitalet.

Indsatsen i Topdanmark blev sluttet af med et stort fredagsevent, hvor direktør i Personal Banking Danmark i Nordea Lars Ellehave sammen med Peter Hermann administrerende direktør i Topdanmark deltog. De to store virksomheder indgik for nyligt et partnerskab, og derfor cyklede de to direktører sammen for at samle ind til sagen.