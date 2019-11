Jobcentret åbner på rådhuset

Jobcentret flytter ind på rådhuset fra 25. november.

I slutningen af november flytter jobcentret ind på Ballerup Rådhus. Det betyder, at åbningstiderne på rådhuset udvides, så flest mulig borgere kan få adgang til både jobcenter og rådhusets øvrige borgerrettede funktioner.

Af Ulrich Wolf

I bestræbelserne på at drive kommunen så effektivt som muligt, har Ballerup Kommune i et års tid arbejdet på at rykke jobcentret ind på rådhusets matrikel.

Den 25. november møder jobcentrets medarbejdere for første gang ind på rådhuset og det vil betyde ændringer i forhold til åbningstiden på rådhuset.

I dag har jobcentret og rådhuset forskellige åbningstider, der er tilpasset brugerne af de respektive steder, men fremover skal rådhuset modtage borgere og virksomheder med ærinde begge steder i samme bygning.

Flere åbne timer

Derfor lægges der nu op til, at rådhusets døre fysisk vil være åbne hver onsdag, hvor der er lukket i dag, der udvides med en time om torsdagen og så er der hver dag åbent tidligere end i dag.

Det betyder konkret, at dørene vil være åbne mandag til onsdag klokken 8.30 til klokken 16, torsdag klokken 8.30 til 18 og fredag klokken 8.30 til klokken 13.

I åbningstiden vil receptionen skiftevis være bemandet af borgerguider, jobcentrets frontpersonale eller rådhusbetjente.

Fleksibel tid

Alle borgere skal som udgangspunkt bestille en tid forud eller være indkaldt til et møde. Brugen af tidsbestilling er imidlertid fleksibel, således at det er borgernes efterspørgsel, der styrer hvilke tider, der lægges ud som muligheder.

Dermed kan man lægge ekstra tider ind i spidsbelastningsperioder, som sæson for pas, eller torsdag eftermiddag, hvor der ofte er mange henvendelser.

Allerede i dag har langt de fleste borgere, en forudgående aftale inden de møde op.

I hele åbningstiden vil det være muligt at planlægge møder med borgere, virksomheder og andre, ganske som i dag.