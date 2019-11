Nye almene boliger på vej i Skovlunde

AAB vil opføre 39 nye almene boliger i Skovlunde. Nu har kommunalbestyrelsen endelig godkendt planerne.

Af Ulrich Wolf

Der er gang i byggerierne i Ballerup Kommune og ikke bare det private byggeri.

AAB vil nemlig opføre 39 almene boliger på Lundebjerggårdsvej i Skovlunde. De kommer til at ligge mellem AAB’s afdeling 47 og afdeling 107 på det areal, hvor der tidligere har ligget en børneinstitution. Når det er bygget, skal de nye boliger lægges sammen med afdeling 47, som i forvejen har 300 boliger og er bygget i 1963.

Boligerne opføres som rækkehuse i tre klynger med tre rækker i hver. Der skal bygges seks tre-værelses i stueetagen og seks tre-værelses på første sal på hver knap 79 kvadratmeter. Dertil skal der bygges 27 fire-værelses huse på 107,5 kvadratmeter i to etager.

En skrabet udgave

For at få økonomien til at hænge sammen er der blevet ændret i en række af de planlagte ’features’ i byggeriet, så der er blevet valgt nogle lidt billigere løsninger, end først ønsket.

For eksempel har man sløjfet planerne om et ekstra bad og toilet på førstesalen i de store boliger. I stedet flyttes de planlagte udvendige depotrum indenfor.

Derudover bliver indgangsnicherne og taget over renovationsskuret fjernet, ligesom der ændres på belægning og beplantning udendørs.

En tre-værelses bolig vil koste 7422 koner om måneden, mens en fire-værelses vil koste 10.177 kroner om måneden. Dertil kommer udgifter til vand og varme. Byggeriet forventes at stå klar til indflytning i sommeren 2021.