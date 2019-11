Jonstruplejren åbner for smukig

Jonstruplejren er snart under forvandling fra lukket militært område til en ny bydel. Søndag den 17. november kan offentligheden for første gang få et indblik i områdets fremtid. Arkivfoto.

Det tidligere militære anlæg Jonstruplejren skal omdannes til attraktivt boligområde. Nu kan offentligheden få det første indblik i planerne for det naturskønne område.

Af Ulrich Wolf