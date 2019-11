Mere Monitor ruller igen

Rockbandet M.A.S.K blev dannet i sæson to af Mere Monitor og allerede et halvt år efter, var de i studiet for at indspille deres debut-EP.

1. december er ansøgningsfrist, hvis man vil være en del af musikprojektet Mere Monitor 4.0, hvor endnu et hold unge musikere kan få finpudset talenterne.

Af Mia Thomsen

Alle musikinteresserede unge kan godt se at få stemt guitaren og stemmebåndet, for om et par måneder begynder fjerde sæson af det toppopulære musikprojekt Mere Monitor i Ballerup.

Over tre sæsoner har vi kunnet følge de lokale unge talenter udvikle sig til dygtige musikere og performere – flere har udgivet egne numre og været med i talentprogrammer på tv. Og nu er det så tid til at tage endnu et kuld under deres vinger – for en af hjørnestenene i projektet er netop at ’’gamle’’ deltagere hjælper de nye på vej.

De unge i Mere Monitor kommer igennem en masse forskellige workshops og læringsforløber, hvor de blandt andet får viden om performance og visuelt udtryk, marketing og pr-arbejde, jura, booking, eventplanlægning og branding – alt sammen noget der skal klæde dem bedre på til at begå sig i musikbranchen.

”Mange unge har ikke erfaring og viden om, hvordan de kommer videre i en svært tilgængelig musikbranche. Vi giver de unge musikere en platform hvor de kan dyrke deres interesse, og udfolde deres kreative evner, fortæller Frank Weinberger, der er én af kræfterne bag Mere Monitor.

Lokal tilknytning

For at være med i Mere Monitor skal man have en tilknytning til Ballerup Kommune, som solist skal man enten bo, studere eller arbejde i kommunen, som band er det nok, at bare én af medlemmerne har tilknytning til Ballerup.

”Der er åbent for at alle bands, musikere, producere, sangskrivere, solister med mere kan tilmelde sig. Dog skal man have et minimum af erfaring, da vi i Mere Monitor ikke skal lære deltagerne at spille eller synge helt fra bunden, men kan styrke det eksisterende talent,” forklarer Frank Weinberger.

Alle deltagere vil få indspillet deres musik med en professionel producer, og vil udkomme på mindst én digital udgivelse.

Dertil kommer masser af muligheder for liveoptræden ved forskellige lokale arrangementer, hvor Mere Monitor efterhånden er blevet en fast bestanddel. Det gælder lige fra kræmmermarked over musikfesten til lokale koncerter i alle bydele i Ballerup, Måløv og Skovlunde.

Mere Monitor råder over topprofessionelle faciliteter med blandt andet lydstudier, udstyr til optagelse og redigering af musikvideoer, droner, fotostudie, øvelokale og fri rådighed over spillestedet Baghuset.

Søg plads i Mere Monitor 4.0

Til januar begynder fjerde sæson af Mere Monitor. Hvis man vil være med skal man gøre følgende:

Send en ansøgning med en beskrivelse af dig/jer.

Der skal vedlægges en lyd- eller videofil med en demo på, hvad du/I kan. Kvaliteten er ikke af betydning, så det kan sagtens være optaget med mobiltelefon.

Send det til: info@meremonitor.dk eller til Mere Monitor, Sct. Jacobsvej 1E, 2750 Ballerup.

Der er ansøgningsfrist 1. december 2019.

For mere info: www.meremonitor.dk