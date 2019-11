40 år med trut og swing

Den nye formand Birgitte Christiansen og den mangeårige tidligere formand Ole Hoffeldt med plakaten fra et af de prominente besøg, arrangeret af Ballerup Jazzklub. Foto: Kaj Bonne

Musik Det er 40 år siden, at Ballerup Jazzklub startede sit virke i Ballerup. Der har lydt mange toner og været mange koncerter igennem årene, i en klub der har mangedoblet sit medlemstal og som ifølge den gamle formand stadig er relevant.

Af Ulrich Wolf

Når der bliver spillet livekoncerter rundt om i kommunen, så er der mange gange jazz på plakaten. En musikstil, der stadig henrykker mange, selvom den har mange år på bagen.

Årsagen til de mange koncerter er med stor sandsynlighed, at Ballerup Jazzklub står bag. En klub der runder 40 år den 8. november.

Næsten halvdelen af tiden har Ole Hoffeldt siddet som formand for klubben og selvom han for tre år siden trak sig som formand på grund af sygdom, er han stadig en glødende jazzfan og husker tiden som fantastisk.

”Jeg kom i foråret 1998 (blev valgt til formand i april 2000, red.) fra Herlev Jazzvenner. Den klub blev nedlagt og vi besluttede, at Ballerup Jazzklub nu skulle svinge for alvor. De gamle Herlev-medlemmer var velkomne i Ballerup og en del fulgte med. Da jeg trådte til var der 36 medlemmer og klubben var stort set nedlagt. Men vi satsede på den traditionelle jazz og det virkede,” siger Ole Hoffeldt, som påpeger, at klubben i dag har flere hundrede medlemmer.

Flere medlemmer

For at skaffe flere folk til klubben satsede man også på en række arrangementer med kendte navne. Blandt andet fik man i 2004 hentet Svend Asmussen til byen. Samtidig lavede man et smart trick i forbindelse med den populære koncert.

”Der var rigtig mange, der gerne ville se Svend Asmussen, så vi satte det som krav, at man var medlem, hvis man ville ind. Så rigtig mange meldte sig ind, men de blev i klubben efterfølgende,” siger Ole Hoffeldt, der også husker den store udendørs koncert i Damgårdsparken, besøg af eksempelvis Sigurd Barrett og et langt samarbejde med udenlandske jazzklubber som højdepunkter.

”Vi fik mange spændende navne til fra store dele af Europa og fik på den måde udbredt kendskabet til den traditionelle jazz. Det trak også mange til,” fortæller Ole Hoffeldt.

I 2017 trak han sig som formand på grund sygdom og den nuværende formand Birgitte Christiansen trådte til. Men Ole Hoffeldt følger stadig med i sin ’gamle’ klub og håber, at man vil fortsætte kursen.

Holde stilen

”Man kan godt mærke, at de unge svigter lidt. Selvom vi stadig ser et blandet publikum til koncertene, så er det høj grad Tordenskjolds soldater. Så man skal fortsætte med at være aktive og satse på den traditionelle jazz. For musikken er stadig relevant, selvom der er meget andet der trækker,” siger Ole Hoffeldt.

I anledning af jubilæet afholder Ballerup Jazzklub jubilæmsfest i Baghuset, på dagen den 8. november klokken 20.

Her vil musikken blive leveret af Bourbon Street Jazzband, der har været med i toppen af dansk jazz siden 1956.

Dørene åbner klokken 19.30.