Wolfpack slog københavnerne

Wolfpack vandt 71-65 over Copenhagen Basketball onsdag aften i Ballerup Super Arena. Foto: FN Sportsfoto

Basketball Onsdag aften var der lokalopgør i Basketligaen i Ballerup Super Arena. Det var en kamp om toppen i Pro B,

Af redaktionen

Copenhagen Basketball var duelklare og bed fra sig fra start og tog BMS Herlevs Wolfpack på sengen. Specielt Filip Rajovic havde held med at trække fejl og komme til straffelinien. Copenhagen kunne fortjent gå til periodeslutning med 10-21

I anden periode fik Wolfpack mere styr på det og fik lukket Copenhagen ned, angrebsmæssigt var kaptajn Seilund tjekket og specielt for treeren fik man holdt snor i Copenhagen. Wolfpack vandt anden periode snævert med 18-15 og halvlegføring til Copenhagen 28-36

Der må være blevet snakket med store bogstaver af coach Colman i pausen, for Wolfpack kom ud som lyn og torden i de første minutter, så scoren blev helt lige. Herfra bølgede føringerne frem og tilbage til de to hold med dominerende præstationer af specielt Mathias Seilund og Copenhagens Stevan Jevric. Tredje periode sluttede 22-14.

Wolfpack gik ind til sidste periode med en smal føring, William Asplund fik taget godt fra sig i begge ender og fik samlet flere rebounds, scoringer og udnyttede fint at AJ Sumbry fejlede tidligt ud.

For Wolfpack må Mathias Seilund dog nævnes igen, igen, igen. Han ender med ikke at brænde et eneste skud i kampen og ender på 23 point – og Wolfpack på en sejr på 71-65. Se flere billeder på Ballerupbladet.dk