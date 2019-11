Metroen forringer busdriften i Egebjerg

Debat I forlængelse af Bodil Ringsmoses indlæg i Ballerup Bladet i uge 44 om den fjernede bus på et stykke af Egebjerg, vil jeg også give udtryk for min forundring over, at åbningen af Metroring i København skal have som konsekvens, at vi i Egebjerg skal miste en bus.

Af Jørgen Bragge, Pilehøjvej 47, Ballerup