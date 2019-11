Hullede veje og stier i Skovlunde

Debat For lidt over en måned siden skrev jeg et brev til borgmester Jesper Würtzen på rådhuset i Ballerup, da der tilsyneladende intet sker, når man indberetter fejl og mangler via kommunens egen app.

Af Hugo Rasmussen, Hjulbyvej 8, Skovlunde