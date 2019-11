Hvor er Ballerup Kommunes uvildighed?

Debat Ballerup Kommune begrunder planer om byggeri ved Sømosen med ønsket om et DTU Campus.

Af Marianne Stark, Vingetoften 284, Herlev

De nyeste planer har øget antal bolig i det planlagte byggeri til over 500 boliger hvor størstedelen, i område B, skal være studieboliger er afsat til udelukkende beboelse af studerene, PHd’er, lærer og ansatte på DTU i Ballerup og Lyngby.

Ballerup Kommune arkitekt afdeling har indsendt et høringssvar på vegne af Pension Danmark. I det foreslåes der, at boliger for område B nu skal defineres med, at der i dette område kan etableres små boliger som vil særligt appellere til studerende. Begrundelse er at der ikke er mulighed for at fastlægge en specificering af boligerne.

Repræsentanten fra DTU meddelte ved borgermødet, at DTU vil forvalte udlejningen af disse studieboliger og derfor have fuld kontrol med at beboeren skulle have den beskrevne tilknytning til DTU.

Med det seneste forslag forsøges der fra Pension Danmarks side at muliggøre anvendelse til andet end studiebolig. Stik i mod hidtidig udmelding fra DTU og Ballerup Kommune.

Samtidig ønsker Pension Danmark en øget normering for p-pladser i område B. Hvordan kan konsulenten fra Niras indsende dette forslag til boligtypeændring samt øgning af p-plads normering, når der tidligere er blevet sagt, at de nuværende plantegninger i forslaget viser den størst tilladte befæstelsesprocent i henhold til disse planer.

Støtter Ballerup Kommune denne ændring ændrer det fuldstændigt planerne og byggeriomfanget. Så må der skulle en ny høringsperiode til, så borgere og andre interessentgrupper kan forholde sig til disse væsentlige ændringer.

Ballerup Kommune begrunder byggeriet på området, der ”fodrer” en §3 fredet mose, med samfundsmæssige behov for studieboliger. Men uden at sikre at områder bliver brugt til studieboliger tilknyttet til DTU, kan denne begrundelse anvendes i alt uendelighed grønne områder mindskes.

Ballerup Kommune, hvordan kan borgerne i Ballerup stole på, at I holder jeres ord og er uvildige?