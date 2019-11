Svar om økologi og pesticider

Debat Aage Søgaard Andersen spørger i sit læserbrev i uge 41 og 44 om der er dokumentation for, at økologi er sundere end konventionel mad.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), Gruppeformand, Enhedslisten Ballerup

Der er lavet utallige undersøgelser der viser både for og i mod. Derfor vil jeg i mit svar tage udgangspunkt i den konkrete registrering af pesticidrester Fødevarestyrelsen og DTU har lavet hvert år indtil 2016.

I 2015 var der pesticidrester i over 60 procent af al konventionel frugt og i mere end 30 procent af de konventionelle grøntsager. I den danske konventionelle frugt var der rester af sprøjtegifte i lidt over 50 procent og i lidt mere end 20 procent af konventionelle danske grøntsager.

I registreringen var der rester af sprøjtegifte i mindre end tre procent af den udenlandske økologisk frugt og grønt og i under en procent dansk frugt og grønt.

Så naturligvis kan man ikke dokumentere at økologi er sundere, jeg kan bare konstatere, at den frugt og grønt der købes konventionelt med stor sandsynlighed indeholder rester af sprøjtegifte.

Ifølge sundheds- og fødevaremyndighederne er der ingen fare ved en vis portion rester af sprøjtegifte i maden, når bare grænseværdierne overholdes. Men man ved ikke meget om, hvad der sker, når de forskellige rester af sprøjtegifte mikses – den såkaldte cocktaileffekt.

Politisk kan man være for eller imod pesticidrester i den mad der serveres offentligt. I Enhedslisten mener vi, at den mad der serveres skal indeholde så få pesticidrester som muligt og at landbruget skal undgå brug af sprøjtegifte, derfor arbejder vi for mere økologi.

I forhold til økonomien er det en forkert antagelse at økologiske råvarer er 50 procent dyrere end konventionelle.

Kommunerne har indkøbsaftaler og de bruger selvfølgelig leverandører, hvor der er gode priser på økologiske produkter.

I forhold til at jeg skulle have beskyldt ASA for at ville gøre Grantoftegaard konventionel, var det blot et eksempel på de konsekvenser lokalt, hvis ASA´s holdninger blev realiseret. Det var således ikke en beskyldning.