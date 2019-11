En af hverdagens helte

Viktor Koch og fodboldtræner Michael Andersen, der tog initiativ til det lille overraskelsesangreb. Udover et gavekort til en fodboldrejse fik Viktor også en Liverpool-trøje, signeret af Daniel Agger. Foto: Kaj Bonne

Viktor Koch, der startede pantindsamlingen til sin kræftsyge ven Marcus, kom selv i centrum fredag. Mens han sad i sin klasse, blev han overrasket med gavekort og fodboldtrøje.

Af Ulrich Wolf

7.z på Måløvhøj Skole, afdeling Måløv, var knap nok gået i gang, da døren til klasen pludselig gik op en ellers normal fredag morgen og ind trådte en stor gruppe voksne med borgmesterkæde, blomster og kameraer.

Eleverne kiggede undrende op på det aparte optrin og med ét var denne fredag helt anderledes end forventet.

Grunden til den store opstandelse var, at i klassen går Viktor Koch. Viktor var ham der satte gang i pantindsamlingen til sin kræftsyge kammerat Marcus. En indsamling der supplerede den øvrige indsamling via facebook og som indtil nu har skaffet 4,2 millioner kroner til den vigtige behandling, som Marcus nu er i gang med i USA.

Hans fodboldtræner fra Måløv Boldklub, Michael Andersen, havde besluttet, at Viktor skulle hædres for sit initiativ og store arbejde med at stable pantindsamlingen på benene og sit engagement – med hjælp fra sin familie – til at gennemføre det og få aktiveret børn og unge fra hele landet.

Derfor mødte både borgmester Jesper Würtzen, fodboldtræner Michael Andersen, Victors familie og Ballerup Bladet op for at overraske Viktor denne almindelige fredag morgen.

Et stort mod

Viktor så noget betuttet ud, da borgmesteren foran hele klassen holdt en hyldesttale til ham og efterfølgende overrakte et gavekort til en fodboldrejse, en signeret trøje fra yndlingsklubben Liverpool samt lidt ekstra lommepenge, indsamlet fra forskellige lokale.

”Du har vist et mod og en vilje, som vi alle kan være inspireret af. Du fik gang i en indsamling til din kammerat Marcus og fik aktiveret folk fra hele landet, som den gode kammerat og det gode menneske du er. Det havde været lettere at lade være, men du troede på det og det inspirerede andre. Du er en helt – en af hverdagens helte, som vi alle kan lære noget af,” sagde en tydelig berørt borgmester, mens alle lige så berørte så til.

Der var klapsalver fra alle og Viktor måtte, stadig lidt betuttet men også stolt, stå model til at få taget billeder og være lidt i centrum for virakken.

På tur med far

”Det er overvældende for mig, men jeg er også meget glad. Ideen til pantindsamlingen kom, da vi sad derhjemme og talte om, hvad man kunne gøre for at hjælpe Marcus. Og da vi først kom i gang, så fortsatte vi bare – også selvom det var hårdt indimellem. Vi panter stadig, så der kan blive ved med at komme penge til Marcus,” siger Viktor, som har løbende kontakt med Marcus i USA.

Han glæder sig til at komme på fodboldrejse til Anfield.

”Det bliver rigtig spændende og jeg skal have min far med (som også er Liverpool-fan, red.),” siger Viktor, som gik tilbage i klassens trygge havn, mens de voksne samledes udenfor med de mange gaver, inklusive en stor buket blomster og biografbilletter, som resten af familien passende kan bruge, mens Viktor og hans far er i Liver-

pool.

En god oplevelse

Initiativtageren til denne hyldest var som nævnt Viktors fodboldtræner Michael Andersen, som var opsat på at give Viktor et skulderklap for sin indsats.

”Jeg synes, det var vigtigt at anerkende den indsats, som Viktor har gjort. Og den bedste gave var at give en oplevelse. Det er noget man husker og derfor skulle han have en rejse, også selvom det var til Liverpool,” siger Michael Andersen, som selv er fan af rivalerne fra Tottenham, med et grin.

Roen sænkede sig igen over Måløvhøj Skole og fredagen fortsatte som den plejer på Kratvej og omegn.

Men alligevel var denne fredag speciel, som en påmindelse om, hvor meget hjælp, næstekærlighed og venskab betyder, når det virkelig gælder.

Fotos: Kaj Bonne