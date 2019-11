Politikerne dumpede Burger King

Det tidligere thai-spisested bliver ikke omdannet til en Burger King. Politikerne ønskede ikke en fastfood-restaurant på grunden, der nu kun må bruges til boliger. Arkivfoto.

Trods klare anbefalinger fra administrationen besluttede et flertal i teknik- og miljøudvalget at vende tommelen nedad for planerne om en Burger King på hjørnet af Ballerup Byvej og Jonstrupvej. Hensynet til naboerne vejede tungest.

Af Ulrich Wolf

Der kommer ikke nogen Burger King-restaurant på Ballerup Byvej alligevel. Efter lang debat, meget lang høringsperiode og borgermøde står det klart, at et flertal i teknik- og miljøudvalget tirsdag besluttede at sige nej til ansøgningen om at den amerikanske fastfood-kæde kan bygge en ny restaurant på hjørnet af byvejen og Jonstrupvej. Kun Özcan Kizilkaya (A) stemte for indstillingen.

Dermed går politikerne stik imod den anbefaling, der lå fra administrationen, som hele vejen igennem har afvist alle kritikpunkterne fra skeptikerne.

Både i svarene til de skriftlige indsigelser og i debatter har Ballerup Kommunes embedsfolk fastholdt, at der ikke var noget at komme efter, når det kom til støj, miljøpåvirkning og trafik. Alt var indenfor tolerancegrænserne.

”Ifølge vore faglige vurdering var der ingen hindringer for, at man kunne bygge på grunden. Men det er jo netop det, der er forskellen på ’teknokraterne’ og politikerne, De kan lade andre hensyn veje tungere, også selvom der ikke er noget fagligt til hinder for at give en tilladelse. Det er helt legitimt, ” siger Steen Pedersen, centerchef i by, erhverv og miljø i Ballerup Kommune.

Naboerne betød mere

Netop andre hensyn var, hvad politikerne lod gælde, da sagen blev behandlet på tirsdagens udvalgsmøde.

Hensynet til naboerne vejede tungere end projektet, understreger formand for teknik- og miljøudvalget, Hella Hardø Tiedemann (A).

”Vi har fået mange høringssvar, og ud fra dem valgte vi at vægte hensynet til naboerne. Der var mange, som var bekymrede over den larm, der måtte komme og trafikken. Derfor valgte vi at afvise ansøgningen. Der er ikke plads til en restaurant på den grund, så den forbliver en grund beregnet til boliger. Også selvom der kommer en ansøgning fra en anden restaurant. Det handler ikke om, hvilken mad de serverer, det blander vi os ikke i,” siger Hella Hardø Tiedemann.

Afvisningen betyder, at Burger King nu står med en grund, som de har købt, og som de formentlig må sælge igen, da de ikke kan bygge restaurant på den.

En god pris

”Det er ret vovet at købe en grund uden at vide, om man overhovedet får lov til at bygge på den. Men det kan jo godt være, at de kan få en god pris for den, hvis der er nogen, der vil investere i boliger på den grund,” siger Hella Tiedemann, som afviser, at Ballerup Kommune har været i dialog med Burger King om grunden inden salget, da grunden på nær et lille stykke, ikke har været kommunalt ejet.

Afvisningen ærgrer Burger King, hvor udvikler Carsten Krebs på nuværende tidspunkt ikke har nogen kommentarer til sagen. Han fortæller, at der vil blive holdt møde om sagen i denne uge, hvor de vil komme nærmere en afklaring om, hvad der skal ske med grunden.