Nyt kommunalt affaldsfirma betyder højere priser

Når borgerne i blandt andet Ballerup fremover skal have hentet deres affald vil det blive et nyt fælleskommunalt selskab der gør det. Foto: Dab/Colourbox

Skrald Fem kommuner, deriblandt Ballerup, er gået sammen om et nyt fælles affaldsselskab. Det sker i kølvandet på, at det private selskab har opsagt kontrakten. Det nye firma vil betyde små prisstigninger for forbrugerne.

Af Ulrich Wolf

Usikkerhed om fremtidig affaldshåndtering fra et privat affaldsfirma og en opsagt kontrakt, har betydet at fem kommuner, Ballerup, Albertslund, Furesø, Ishøj og Vallensbæk har dannet deres eget nye affaldsselskab, Ressourceindsamling A/S.

Oprettelsen af det nye selskab kommer, fordi det hidtidige selskab, der har stået for at indsamle affald i kommunerne opsagde kontrakten tidligere i år. Siden trak renovatøren opsigelsen tilbage, men den usikkerhed og tvivlen om firmaet kunne udføre en pålidelig affaldshåndtering, har fået kommunerne til selv at ville foretage indsamlingen af affald fra 2020, hvor den formelle kontrakt mellem parterne alligevel udløb.

Ikke leve med tvivlen

”Det handler kort og godt om at sikre forsyningssikkerheden. Det er en god, ansvarlig og rettidig løsning på en potentiel uoverskuelig akut situation. Vi kan simpelthen ikke leve med, at en privat renovatør den ene dag opsiger kontrakten og så den næste dag trækker opsigelsen tilbage. Som borger skal man kunne regne med at man får afhentet sit affald,” siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Kommunerne har i de seneste måneder forhandlet med det private firma om at få materiel, mandskab og kontrakter flyttet, så borgerne vil ikke umiddelbart kunne mærke forskellen.

Bortset fra, at det vil blive lidt dyrere fremover at få hentet affaldet. En prisstigning på 90 kroner pr. husstand pr. år vil nemlig blive aktuel i Ballerup Kommune.

En stigning, som ifølge borgmesteren ville komme under alle omstændigheder, idet driften har vist sig at være dyrere end forventet og derfor skulle kommunerne under alle omstændigheder dække tabet.

Det nye firma vil efter planen få base i Albertslund.