Hvad rocker vi for i Baltoppen?

Syv bands spiller ved den store indsamlingskoncert Rock for Hjemløse - Purple Eclipze er et an dem.

Der er stor indsamlingkoncert til fordel for de hjemløse på lørdag. Vi har mødt én af arrangørerne bag ’Rock for Hjemløse’ til en snak om, hvem og hvad pengene går til.

Af Mia Thomsen

På lørdag bliver Baltoppen LIVE fyldt med glade mennesker, når indsamlingskoncerten ’Rock for Hjemløse’ finder sted.

Koncerten er stablet på benene af en stor gruppe frivillige, der alle har det til fælles, at de gerne vil gøre en forskel for de mennesker, der af den ene eller anden grund ikke har noget sted at bo.

Én af kræfterne bag er Niels Gulbech-Eiruff fra Venligboerne på Møllen, og han er både begejstret og beæret over den enorme opbakning projektet har mødt.

”Jeg er meget stolt af, at vi kan lave sådan noget her i Ballerup. Vi har syv bands på scenen på lørdag, der alle spiller gratis. Ja, selv maden er gratis. Vi har flere firmaer, der donerer penge til formålet, og så har vi de lokale politikere, som også støtter op om projektet,” fortæller han.

Niels Gulbech-Eiruff møder dagligt de hjemløse på Møllen, hvor mange kommer forbi til en snak, en kop kaffe – eller for at hjælpe til med at flytte møbler eller ordne noget på værkstedet.

”De hjemløse er fine folk. Der ligger en masse ressourcer i dem. Det er mennesker det kan noget og vil noget – og det forsøger vi at støtte op om, så godt vi kan,” fortæller han.

Sidste udvej

Med koncerten på lørdag er målet at få mulighed for at hjælpe de hjemløse endnu mere.

”Vi kan for eksempel hjælpe dem, hvis de får en midlertidig bolig. Så sørger vi for køleskab og komfur og hjælper dem med at møblere værelset eller lejligheden,” fortæller Niels.

En anden ting, der er brug for hjælp til er tandlægeregninger. Her kan Møllens folk i samarbejde med Tandrødderne også bidrage til betaling af regningen, når en hjemløs skal have ordnet tænderne.

De mennesker, som får hjælp med pengene fra ’Rock for Hjemløse’, bliver alle henvist via Fronten. Det er folk, hvis muligheder for økonomisk hjælp fra kommunen er udtømt.

”Vi ligger som sidste udvej og kan være det sikkerhedsnet, der lige akkurat kan holde dem kørende. Vi udbetaler ikke rede penge, men kan hjælpe med hvad de nu end har brug for,” tilføjer Niels Gulbech-Eiruff, der også drømmer om måske at få råd til at lave en fed fællesudflugt for dem til sommer – for eksempel en tur på Bakken.

”For mange er ensomhed også et stort problem, så der kan vi også gå ind og gøre en forskel,” siger han og opfordrer alle til at støtte de hjemløse – og samtidig få en festlig aften – ved at købe en billet til koncerten på lørdag.

Faktaboks: Bands og billetter

Rock for Hjemløse finder sted på lørdag den 16. november klokken 18. Dørene åbner klokken 17.

Der er syv bands på scenen i løbet af aftenen. Det er: Purple Eclipze, Crossroads, PowerPlay, Falling Hazard, Keyvan Nikzad ‘Atash Band’, Gaskapellet og ZZ Top Jam.

Koncerten er arrangeret af: Foreningen Møllens Venner, Venligboerne på Møllen, Baba-projektet/Ballerup, Brydehuset, Fonden Grantoftegaard og Fronten.

Læs mere på Baltoppen LIVEs hjemmeside: https://baltoppenlive.dk/